HDP'li vekillerin danışmanlarına güvenlik vetosu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Mecliste milletvekilleriyle çalışacak danışmanların “arşiv araştırması” gerekçesiyle başvuruları reddediliyor. Yemin töreninin ardından başlayan başvurularda şu ana kadar HDP milletvekilleriyle çalışmak isteyen en az 14 danışmanın başvurusu “arşiv araştırması” gerekçesi ile reddedildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Meclis İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından danışmanlık talepleri reddedilen milletvekillerine gönderilen ret gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde durumunun incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurulan Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonunun, adı geçenler hakkında yaptırılan Arşiv Araştırması neticesinde güvenlik açısından uygun görülmediğinden görevlendirmesinin mümkün olmadığına karar verilmiştir.”

SORUŞTURMA VE DAVASI OLMAYANA DA RET

Alınan bilgilere göre, reddedilen danışmanlık başvuruları arasında herhangi bir soruşturma ve kovuşturması olmayan isimlerin de olduğu öğrenildi.

Öte yandan HDP’nin söz konusu “arşiv araştırması” gerekçesiyle reddedilen danışmanlıklar konusundaki keyfiliğin kaldırılması amacıyla Meclis Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.