Berberoğlu bayramdan önce özgür mü kalacak?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu yargılanmasına ilişkin hukuki süreç devam ederken, önce kimseyle görüşmeme kararı alması ardından da ilaçlarını kullanmayı bıraktığı iddiasının gündeme gelmesi gözlerin yeniden Yargıtay'a çevrilmesine neden oldu.

ANKA’nın sorularını yanıtlayan Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar'a göre, müvekkilinin tutukluluk hali Kurban Bayramı öncesinde sonuçlanabilir.

“İNSAN ‘BURADA TİYATRONUN FİGÜRANI MIYIM?’ DİYE DÜŞÜNÜYOR BİR YERDEN SONRA”

Berberoğlu’nun ilaç almama kararı hakkında sorulan soruya yanıt veren Acar, Berberoğlu ile en son 22 Temmuz’da görüştüğünü aktararak, “Anayasal hakkı yok sayıldığı için o da kendisine sınırlı tanınan yasal hakkı kullanmayı reddediyor bu da çok makul bir şey. Masanın tamamı sizin hakkınızken size bir çatal veriyorlar o masadan. Anayasal hakkı ailesiyle olmak, parlamentoda olması gerekirken sadece bu yasal hakları, ‘Avukatınla görüşebilirsin’ gibi bir tutuklu mahkum haklarını kullandırtmaya protesto amaçlı olarak reddetti. İnsan hukukun uygulanmasını beklerken bunu görmeyince ‘Ben burada bir tiyatronun figüranı mıyım?’ diye düşünüyor bir yerden sonra” şeklinde konuştu.

“ÇOK DİKKATLİ VE ÖNEMLİ BİR ŞEKİLDE ORADA TUTULUYOR”

Son görüşmesinde CHP’li Berberoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu gözlemlediğini ifade eden Avukat Acar, “Ben şu an ciddi bir sağlık sorunu olsa hemen hastaneye sevk edileceğini, gerekli tedbirlerin alınacağından da eminim. Çok dikkatli ve önemli bir şekilde orada tutuluyor. Başta cezaevi yönetimi olmak üzere oranın bağlı bulunduğu hastaneler gayet ihtimamlı şekilde davranıyorlar. Müsterih olabilir herkes. Herhangi bir kötü durumda gerekli tedbiri alacaklarından hiçbir şüphem yok” dedi.

“YARGITAY’IN BU DUYARLILIĞI GÖSTERECEĞİNE DE İNANIYORUM”

Yargıtay’daki dosya hakkında bu hafta ya da önümüzdeki hafta hukuka uygun bir karar çıkmasını ve Berberoğlu’nun tahliye edilmesini beklediklerini vurgulayan Acar, “Adli tatilde olmamıza rağmen bu mesele tutuklu işi olması sebebiyle süre, tatil kesintisi olmuyor. Türkiye’nin de hukuk alanında kilitlendiği meselelerden biri. Yargıtay’ın bu duyarlılığı göstereceğine de inanıyorum. Yargıtay bu tarz işlerde 7 iş günü içinde karar verir ama bu uzayabilecek bir şey. Hukuka uygun bir karar çıkacaksa uzamasında bir beis görmüyoruz, acelemiz yok. 17’nci Ceza Dairesi’ne başvurumuzu 30 Temmuz’da yaptık. 30 Temmuz’un üstüne böyle bir 15-20 gün koysak, ben Kurban Bayramı tatiline girmeden önce Dairenin toplanıp, müzakere edip olumlu karar vereceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.