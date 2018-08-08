Kılıçdaroğlu: Emir almaya gidiyorlar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'den ABD'ye giden heyet dokuz kişilik heyet için "TL’nin değer kaybını önlemek için Amerika’ya heyet üzerine heyet gönderiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Eskiden Merkez Bankası dolara müdahale ederdi, bugün dolar Merkez Bankasına müdahale ediyor. TL’nin değer kaybını önlemek için Amerika’ya heyet üzerine heyet gönderiyorlar… Sesleri bile çıkmıyor… Öyle ya, tepedeki zat ne diyordu? 'Borç alan emir alır…' Dik duramadılar, emir almaya gidiyorlar… Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor..." ifadelerini kullandı.

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