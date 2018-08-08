CHP’li vekilden gazeteci Ece Sevim Öztürk’e ziyaret

ÇAĞDAŞ SES - CHP’li Aydoğan, Öztürk’ün tutuklu kalması için hiçbir hukuki dayanak olmadığını söyledi.

‘TUTUKLU KALMASI İÇİN HİÇBİR HUKUKİ DAYANAK YOK’

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde 49 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ece Sevim Öztürk’ü ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Öztürk’ün tutuklu kalması için hiç bir hukuki dayanak olmadığını söyledi.

‘GAZETECİLİKTEN BAŞKA HİÇBİR FİİL SÖZ KONUSU DEĞİL’

Görüşme sonrası Çağdaş Ses’e yaptığı açıklamada ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten Aydoğan, “Ece Sevim Öztürk’ün morali ve sağlığı çok yerinde. Şu an güvenlik nedeniyle hücrede tutuluyor. Başta çalışma arkadaşları ve okurları olmak üzere herkese çok selamı var.

Görüşmede hukuki ve siyasi değerlendirmeler yaptık. Tutuklu olmasını gerektiren hiçbir hukuki dayanak yok. Gazetecilikten başka hiçbir fiili söz konusu değil. Bayramdan sonra yeniden ziyaretine gideceğim.” diye konuştu...