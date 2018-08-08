Skandal taciz iddiası Meclis gündeminde

Taciz iddiaları üzerine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Basketbol takımında toplu taciz skandalı!

11-14 yaş arasındaki çocuklara yapılan toplu taciz videoya alındığı, taciz edenler arasında takım koçu ve yardımcısının da bulunduğu iddia edilen olayla ilgili önergede “Bazı çocukların ‘Benim ne suçum var’ diye kaçmaya çalıştığı, bazı çocukların da ‘Çok acıyor’ diye bağırdığı, bu sırada da bazı kişilerin tekbir getirdiklerinin duyulduğu aynı iddialar arasında yer almaktadır” dendi.

CHP’li Antmen’in önergesinda şu sorular yer aldı:

Bahsi geçen iddialar doğru mudur? Doğru ise konuyla ilgili çocuk basketbol takım koçu ve yardımcısı hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmış mıdır?

Kaç çocuk cinsel istismara uğramıştır? Bu çocuklar uzmanlar eşliğinde korunmaya alınmış mıdır?

Haberde bahsedilen görüntüler yargı makamlarına ulaştırılmış mıdır? İddialar, bilgi ve belgeler ışığında yargı süreci ne aşamadadır?

Konuyla ilgili daha önce Türk Telekom yönetimine, yargı organlarına ve kamu kurumlarına gelen bir şikayet ya da iddia bulunmakta mıdır? Varsa bu şikayet ve iddiaların akıbetleri ne olmuştur?

Çocukları taciz ettiği iddia edilen basketbol koçu ve yardımcısı ne kadar süredir takımda yöneticilik yapmaktadır? Bu kişiler ne sıklıkla ve kimler tarafından denetlenmektedir?

Bahsi geçen kuruma bağlı olan birim ve kulüplerden çocuk tacizi olduğuna dair başka bir iddia bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Çocuk tacizin önlenmesi, suçluların tespit edilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi adına ne tür çalışmalar yürütmektesiniz?