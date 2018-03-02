CHP'li Yedekci: Bu zihniyete yazıklar olsun!

Yedekci “Çocuk istismarına göz yumarak, bu çocukların geleceğe dair umutlarını, bu çocukların yarınlarını, bu çocukların aile kurma duygularını, bu çocukların insanlığa ait aidiyet duygularını, huzurlarını ve yarınlarını çaldınız ve ne kaldı geriye? Ruhunu aslında bir anlamda paramparça ettiğiniz yalnız, huzursuz ve mutsuz bir çocuk kaldı” diyerek kürsüde yanına aldığı çiçeğin yapraklarını kopardı. Elindeki çiçekleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın koltuğuna bırakan Yedekci, “Hiç sesi çıkmayan, aslında belki de ruhuna Fatiha okutmamız gereken Aile Bakanı’nın yerine bırakıyorum bu çiçekleri” dedi.

Yedekci konuşmasına “Ben bir anneyim, 2 çocuklu bir anneyim ama Türkiye'deki bütün çocukların da aynı zamanda annesiyim. Sizler milletvekilleri olarak Türkiye'de yaşayan bütün çocukların anneleri, babalarısınız aslında. Trabzon'daki, Hakkâri'deki, Van'daki, Edirne'deki, İstanbul'daki, İzmir'deki bütün çocukların anneleri, babalarıyız. Bu milletvekillerinin görevidir, bir çocuğun ayağı taşa takılsa ondan kendini sorumlu hissetmek milletvekillerinin tamamının görevidir, ödevidir” diyerek başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin konuşmasının tamamı şu şekilde:

O düşünceye yazıklar olsun

Biz, çocuklar istismara uğruyorsa eğer, ülkemizde 30 Ocak 2017 tarihinde 38 günlük bir çocuk, bir bebek, 40'ı çıkmamış bir bebek istismara uğruyorsa eğer ve bugün ülkemiz dünyada bilimde, teknolojide, fende değil, çocuk tecavüzlerinde 3'üncü sıradaysa eğer, bu düşünceyi yayan, bu düşünceye arka çıkan tecavüzcülere, istismarcılara kol kanat gerdiği kadar, tecavüze uğrayan çocuklara ve onların ailelerine sahip çıkmayan düşünce de suçludur ve o düşünceye yazıklar olsun diyoruz.

Hiç vicdanınız sızlamıyor mu?

Dünyada çocuk istismarı oranı yüzde 1 ila yüzde 10 arasındayken Türkiye'de çocuk istismarı oranı yüzde 10 ila yüzde 53 arasındaysa eğer, Türkiye'de yapılan açıklamalarda hiç vicdanınız sızlamıyor mu? "6 yaşında çocukla evlenilebilinir.", "9 yaşındaki çocuk çocuk doğurabilir.", "Mini etek giyiyorsa kadın tecavüze uğrayabilir." açıklamalarınız hiç sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu, sormak lazım.

İstismarcılara neden iyi hal indirimi uygulanıyor?

Ülkemizdeki tecavüz vakalarının, çocuk tecavüzü vakalarının sadece yüzde 5'i ortaya çıkıyor, yüzde 95'i gizli kalıyor. Adliyelerde -burada avukat olanlarınız da var- tecavüz vakalarının dörtte 1'i çocuk tecavüzü ve bu çocuklar kendi aileleri, yakınları tarafından tacize, tecavüze maruz kalıyorlar. Bu ülkede tecavüze uğrayan çocukların yüzde 66'sı kendi akrabası, komşusu, babası, ağabeyi tarafından tecavüze uğruyor, yüzde 66'sı ve bu çocukların onda 1'i kendi tecavüzcüsüyle aynı evde yaşamak zorunda kalıyor ve ülkemizde AKP'nin iktidar olduğu son on yılda çocuk tecavüzleri yüzde 700 arttı, yüzde 700 ve açılan dava sayısı 40 bin iken yaklaşık 14 bin davaya beraat veriliyor ve hiçbir mahkûmiyet kararı verilmiyor ve bir adam sadece mavi kravat taktığı için ve "Ramazan ayıydı, oruçluydum." dediği için iyi hâl indirimi alabiliyor ve bu sapıklar üç ay, beş ay, iki sene yattıktan sonra yine bizim toplumumuzun içine çıkıyor.

Biliyorsunuz bir video çektik ve bize çeşitli dönüşler oldu. Gaziantep Şehitkamil'den bir baba aradı. 13 yaşındaki oğlu tecavüze uğramış ve 13 yaşındaki oğlu ve kendisi için psikolojik destek almak için çok uğraşmış ama nafile. Bu çocuklar istismara uğradıktan sonra 4 defa, 5 defa daha aynı travmayla karşı karşıya kalıyorlar. Siz böyle yaparak ne yapıyorsunuz?

Sapıklar gün yüzü görmesin

Biz bir kanun teklifi verdik ve ne dedik? Verdiğimiz kanun teklifinde "Bu sapıklar gün yüzü göremesin, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılansın." dedik. Siz ne yaptınız? Araya zinaya soktunuz "12 yaşın altı başka olsun, 12 yaşın üstü başka olsun." dediniz. Beyler, 18 yaşın altındakilerin tamamı çocuktur ve 17 yaşındaki çocuğa da 3 yaşındaki çocuğa da tecavüz eden adam sapıktır. Bunun altını çizmek lazım. Başka yaş baremleri koyarak bu çocukların istismarlarına bir anlamda göz yumarak, bu çocukların geleceğe dair umutlarını, bu çocukların yarınlarını, bu çocukların aile kurma duygularını, bu çocukların insanlığa ait aidiyet duygularını, huzurlarını ve yarınlarını çaldınız ve ne kaldı geriye? Ruhunu aslında bir anlamda paramparça ettiğiniz yalnız, huzursuz ve mutsuz bir çocuk kaldı.

Yakışır mı size çocukların geleceğiyle oynamak?

Biz umut olalım, sevgi olalım, barış ve huzur içinde çocuklarımızı yaşatabilelim istiyoruz. Bu durumu herhâlde en iyi Yaşar Usta'nın repliğiyle anlatabiliriz: Size iki çift lafım var ey AKP iktidarı. Koskoca adamlarsınız, kutu kutu paralarınız var, gemicikleriniz var, saraylarınız var. Yakışır mı size çocukların geleceğiyle oynamak?

Siz mi büyüksünüz? Hayır, biz büyüğüz.

Çocuk istismarlarına göz yummak, vakıfları korumak, istismarcıları korumak size yakışır mı? Ama nasıl yakışmaz; anlamıyor musunuz, bunlar çocuk ama burada boşuna konuşuyoruz, sevgiyi bilmeyen insanlara çocuk sevgisini, insanı anlatmaya çalışıyoruz. Sizler tecavüz önergesini hiç utanmadan bu Meclise getirenlersiniz. Siz mi büyüksünüz? Hayır, biz büyüğüz. Çocukları savunanlar, tecavüzcülere karşı duranlar, çocuk istismarına karşı yan yana duvar gibi olanlar, biz büyüğüz. Çocuk istismarına göz yumanlar karşımızda pul kadar değeriniz yok ama şunu iyi bilin ki yıkamayacaksınız, dağıtamayacaksınız, mağlup edemeyeceksiniz bizi. Biz, ömründe bir karıncayı bile incitmeyen anneler, gerekirse bu istismarcılara haddini bildiririz ve dönüp arkamıza bakmayız bile.”

Sataşmalar üzerine yeniden söz alan Yedekci, istismarcıların ömür boyu ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması gerektiğini vurguladı. Yedekci, “Bizim söylediğimiz şey çok açık, diyoruz ki: Bu sapıklar gün yüzü göremesinler. Çocuğa tecavüz mü etti kardeşim, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis görsün. Hadi gelin hep beraber yapalım, niye içine zinayı, bilmem neyi karıştırıyorsunuz? 12 yaşın altı çocuk da 12 yaşın üstü çocuk değil mi? 11 yaşındaki çocuğa tecavüz edilemez de 13'e edilebilir mi? Siz aslında ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Söylediğiniz şeyin anlamını bilmiyorsunuz” dedi.

İşte o sözler;

Sadece nutuk atıyorsunuz

Şimdi "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." diye bir söz var, atalarımız çok güzel söylemiş. Şimdiye kadar neler yaptınız, ona bakmak lazım. Mesela Ensarda çocuklara tecavüz edildikten sonra ne yaptınız? Çocukları ve ailesini korumaya yönelik herhangi bir cümle kurdunuz mu? Hayır. "Biz o vakfı tanıyoruz, yaptıklarını biliyoruz. Bir kereden bir şey olmaz." dedi. Hem de bunu söyleyen, ne acıdır ki bir kadın ve bir Aile Bakanı. Ve çocuk komisyonu kurulsun diye yıllardır burada çaba sarf ediliyor. Niye "Hayır." diyorsunuz? Niye bu Mecliste çocuk komisyonu kurulmuyor? Onlarca defa araştırma önergesi verdik. "Çocuk istismarlarının gerekçeleri araştırılsın. Bunun önlemleri alınsın. 3 yaşından itibaren çocuklara bu konuda eğitimler verilsin, ailelere eğitimler verilsin. Parklarda güvenlik önlemleri artırılsın. Okullarda öğretmenler, müstahdemler, güvenlik görevlileri önce pedagojik testlerden, psikolojik testlerden geçsin, sonra bu görevlere gelsin." dedik. Niye yapmadınız? Niye çocuklarımıza yurt yapmıyorsunuz da sapık, sapkın vakıfların eline emanet ediyorsunuz çocuklarımızı? Boş konuşuyorsunuz! Sadece burada nutuk atıyorsunuz.

Söylediğiniz şeyin anlamını bilmiyorsunuz

Bizim söylediğimiz şey çok açık, diyoruz ki: Bu sapıklar gün yüzü göremesinler. Çocuğa tecavüz mü etti kardeşim, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis görsün. Hadi gelin hep beraber yapalım, niye içine zinayı, bilmem neyi karıştırıyorsunuz? 12 yaşın altı çocuk da 12 yaşın üstü çocuk değil mi? 11 yaşındaki çocuğa tecavüz edilemez de 13'e edilebilir mi? Siz aslında ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Söylediğiniz şeyin anlamını bilmiyorsunuz.

Çocuklarımıza sahip çıkacağız, endişeniz olmasın

"9 yaşında çocuk, çocuk doğurabilir." dediğinde, bugün AKP iktidar olduğuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı da AKP'ye bağlıdır beyefendi ve AKP'ye bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı kendi internet sitesinde yazmıştır."6 yaşında çocuk evlenebilir." diyen adamla ilgili hangi cumhuriyet savcısı hangi işlemi yapmıştır?Artık sapkınlık, insanların gırtlağına kadar gelmiştir. Yeter artık! Buna "dur" diyeceğiz ve çocuklarımıza sahip çıkacağız hem de size rağmen, o zihniyete rağmen sahip çıkacağız çocuklarımıza, endişeniz olmasın.