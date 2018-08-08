Alevi Düşünce Derneği’nden Selvitopu’na ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu, Avrupa Alevi Düşünce Derneği yetkilileri ziyaret etti. Derneğin çalışmalarıyla ilgili Selvitopu’na bilgiler veren dernek yetkilileri, bundan sonraki süreçte Karabağlar’da Alevi kültürünün doğru anlatılması amacıyla çalışmalar yapacaklarını belirtti. Selvitopu ise doğru sivil toplum kuruluşlarının ülkenin kültür yapısına katkı sağladığını belirterek, Alevi Düşünce Derneği’ne her zaman destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi. Dernek yönetimi, Selvitopu’na Atatürk’ün portresinin yer aldığı ahşap kutu hediye ettiler.

Dernek yetkilileri daha sonra CHP Karabağlar ilçe yönetimini de ziyaret etti.