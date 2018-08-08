'Berberoğlu'nun çığlığını duyun artık!'

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevinde tutulan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "sessiz bir çığlık attığı"nı belirterek yargıya çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından dava sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilimiz Enis Berberoğlu tam 420 gündür cezaevinde tutuluyor! Hiç kimse bunun 'bağımsız yargının kararı' olduğu yalanını söylemesin! Rahip Brunson için yapılan pazarlıklar, artık yargının ilkelerine değil, siyasetin ihtiyaçlarına göre karar verildiğini açıkça gösteriyor.

Berberoğlu, 'suçlu' değil; siyasi bir rehine olarak tutuluyor cezaevinde. Yerel mahkemeden İstinaf'a, Yargıtay'dan AYM'ye uzanan talimatlı yargı zinciri, siyasi operasyonun bir aparatı olarak görev yapıyor. EB, bu adaletsizliğe 'sessiz bir çığlık'la isyan ediyor! Duyun Berberoğlu'nun çığlığını artık!

KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR

Bir aydır avukatları da dahil olmak üzere hiç kimseyle görüşmeyen Berberoğlu'nun çığlığı, haksızlık ve hukuksuzluğu yerle bir edecek mutlaka... Berberoğlu'nun 420 gündür süren adalet arayışı, şimdiden tarihe geçti. Türkiye, Berberoğlu davasını izlerken adaletsizliği gördü... Bu adaletsizliğe göz yummayın!

Berberoğlu davası bir 'sıcak patates' gibi tutanı yakıyor. Hiçbir hakim adil bir karar veremiyor. Dava oradan oraya sürükleniyor. Ve bu trajedinin yol açtığı adaletsizlik tam 420 gündür sürüyor. Şimdi bu adaletsizliğe son vermek için bir fırsat var.

HİÇBİR DELİL YOK!

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, hakkında hiçbir delil olmadığı halde aylardır sürüncemede bırakılan bu dosyayı ellerini vicdanlarına koyarak değerlendirmelidir. İstinaf Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında açıkladığı üç hüküm; bırakın tahliyeyi beraat için yeterli gerekçelerdir.

Enis Berberoğlu'nun hakları iki kez gasp edilmiştir. Bunun birincisi haksız tutuklama ve keyfi cezalandırmadır. Diğeri ise Anayasa'nın 83. maddesine göre; milletvekili seçilmiş olmasına rağmen cezaevinde tutulmasıdır. Bu haksız tutum; hukuk tarihinde utançla anılacaktır.

İLAÇ DA KULLANMIYOR

Bu utancı tarihe not düşen EB, sağlığının bozulması tehlikesine rağmen artık ilaçlarını da kullanmıyor.

Sayın hakimler şimdi bir düşünün:

Bir insan nasıl bir haksızlık duygusu yaşadığını düşünmektedir ki; ilaçlarını bırakmayı bile göze almaktadır? Düşünün ve kararınızı verin...

ADALET İSTİYORUZ!

Kuşkusuz ki; adaletsizliğe uğrayan sadece Berberoğlu değil... Yüzbinlerce insan adaletin kırıntısına hile hasret. AKP iktidarı, CHP'den HDP'ye, sosyalistlerden muhalif muhafazakarlara dek kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Berberoğlu davası bunun en somut örneklerinden sadece biri..."