CHP'li Tekin: Tartışmayı bırakalım, yerel seçime bakalım

Gürsel Tekin, “Bir kavga yok, meşru ve demokratik bir mücadeleler var. Birbirini boğazlayacak, hain ilan edecek hiçbir arkadaşımız yok” ifadelerini kullandı

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı Teke Tek programında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin partinin iç tartışmaları artık bırakıp Yerel Seçim’e odaklanmasının önemini vurguladı.

Gürsel Tekin şöyle konuştu:

“Beni il başkanlığı dönemimden beri bilen bilir, değişimi her zaman kendim dahil talep eden isimlerden biriyim. Bu tip taleplere Kemal Kılıçdaroğlu öyle sinirleniyor diye bir şey de yok. Son derece demokrat karşılıyor bunu. Ayrıca dokuz seçim kaybetti deniyor, bunların bazıları anayasa değişikliği, bazıları referandum falan.

Samimi CHP’lilerin artık parti içi mücadele yerine yerel seçimlere konsantre olup çalışması lazım.

Günlerdir İstanbul’u karış karış geziyorum, ihtiyaçlarına bakıyorum, biliyorum. Şu an vakit, bölgelerin sorunlarını inceleyip çalışıp yerel seçim’e çalışma vaktidir.

Son bir aydır akşamları televizyonları açtığımızda CHP ile ilgili söylenenlere tahammül edebilmemiz mümkün değil. Herkes haddini, hududunu bilecek. Kimse CHP Genel Başkanına, Genel Merkez yöneticileri hakaret edemez.”

İŞTE O PROGRAM VE GÜRSEL TEKİN'İN AÇIKLAMALARI: