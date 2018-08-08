Özdil: Bill Gates bile berbere bu parayı vermiyordur

Yılmaz Özdil bugünkü yazısında Erdoğan'ın doları ilk kez bozdurun çağrısı yaptığındaki ekonomik durumşla şimdiki ekonomik durumu karşılaştırdı.

İŞTE O YAZI:

Dolar henüz 3.5 liraydı.

Asrın liderimiz “dolarları bozdurun” çağrısı yaptı.

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100 dolar bozdurup dekontunu getirene bedava ekmek dağıtan fırıncılarımız çıktı.

200 dolar bozdurup dekontunu gösterene bir kilo bedava hamsi veren balıkçılarımız oldu.

300 dolar bozdurana tencere hediye eden züccaciyecilerimiz, dolar bozdur dürümü götür kampanyası yapan büfecilerimiz, her sabah dolar bozdurana her öğlen üç kap yemek ısmarlayan lokantacılarımız vardı.

Ama en şahanesi berberlerdi.

300 dolar bozdurana ücretsiz saç sakal tıraşı yapıyorlardı.

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O gün 300 dolar bozduran, karşılığında 1.050 lira alıyordu.

Bugün 300 dolar bozduran, karşılığında 1.590 lira alıyor.

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Avanta zannettiğin tıraş 540 liraya geldi!

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Bill Gates bile berbere bu parayı vermiyordur.

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Çünkü…

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İnsanın sınırları var.

Mesela, kulağımız 20 ila 20 bin hertz arasındaki sesleri duyabilir.

20'den azsa 20 binden çoksa, duyamayız.

Halbuki o sırada ses vardır.

Algılayamayız.

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Gözümüz de kulağımız gibi sınırlıdır. Sadece 400 ila 700 nanometre arasındaki ışığı görebiliriz. Sınırlarımızın dışında kalan kızılötesini-morötesini göremeyiz. Uzaktan kumandanın düğmesine basarız, şak diye televizyon açılır, şak diye kanal değişir, o sırada ışık gidiyor aslında kumandadan televizyona, algıyamayız.

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Para da böyle bi şeydir…

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Akp hükümeti bugüne kadar iki trilyon dolar harcadı diyorsun, milletin 60 milyar dolarlık malını sattılar diyorsun, dışarıya olan borcumuz 450 milyar doları aştı diyorsun, sırf dışarıya 150 milyar dolardan fazla faiz ödediler diyorsun… Sayın ahalimize sanki Japonca konuşuyormuşsun gibi geliyor.

Bu boyuttaki rakamlar algı sınırlarının dışına taşıyor, algılayamıyor.

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Çıkar kağıdı kalemi önüne koy, iki trilyon rakamında kaç sıfır olduğunu kaç kişi yazabilir?

İki trilyon doların Türk Lirası karşılığını cep telefonundaki hesap makinesinde çarpabilir misin?

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Bangır bangır bağır…

Nafiledir.

Günde 10 saatten fazla çalıştırılıp, sanki lütufmuş gibi anca asgari ücret ödenen insana, milyar doların manasını tarif edemezsin.

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(İstisnaları elbette tenzih ederim.)

16 senedir boğaz tokluğuna yaşatılıp, bayram öncesinde avucuna sadaka gibi bin lira sıkıştırılan emekliye anlatmaya kalksan… 60 milyar dolarlık özelleştirme malının aslında kime ait olduğunu izah edebilir misin?

*

Evindeki boş vita tenekesini bile atmaz.

Telekom'u elaleme satarlar, umursamaz.

Aidiyet sınırlarının dışındadır.

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Tarlasına inek girdi diye komşusuyla silahlı çatışmaya girer, elli sene kan davası olur.

Memleketin toprağını yabancıya satarlar, bana mısın demez.

Algı sınırı, kendi tarlasının sınırıdır.

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İşte bu yüzden, yastık altındaki 100 dolarını bozdurduğunda, ahaber'de söyledikleri gibi, doları mahvedeceğini zanneder.

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Ama siz gene de Bill Gates'in aklına uymayın tabii, bildiğinizi yapın.

Hadi hayırlı tıraşlar.