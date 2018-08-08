Gül'ün doktorundan bir itiraf daha!

SÖZCÜ- Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, Çankaya Köşkü'nde doktorluğunu yapan Sedat Caner, FETÖ'nün Gazi Üniversitesi yapılanmasına yönelik geçen haftaki operasyonda gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Bank Asya'da para artırımı yapmak ve ByLock kullanmakla suçlanan Caner'in FETÖ'nin tepe yönetimiyle irtibatları olduğu iddia edildi.

Gül'ün doktorundan bomba iddia

‘KENDİ HATTIMA GEÇTİM'

Cumhuriyet'in ulaştığı savcılık ifadesine göre Sedat Caner, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasını reddetti. Cumhurbaşkanı doktoru olduğu dönemde Köşk'ün bilgi işlem müdürlüğünden kendilerine kullanmaları için telefon verildiğini söyleyen Caner, “Bana verilen telefonda birçok uygulama yüklüydü. Hatta EDİS Başkanı ile görüştüğümüzde neden bu kadar uygulama var telefonumuzda diye sorduğumuzda bunlar gerekli uygulamalar dedi. Köşk'ten ayrıldıktan sonra bu telefonu kendi özel hattımı takarak kullandım” dedi. Caner savcılık sorgusunda, yapının tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaş ile mecburen temas ettiğini iddia etti.

Sedat Caner, İngiltere'de firari olan Hamdi Akın İpek'le irtibatını ise doğruladı ve şu ifadeyi verdi:



AKIN İPEK

‘ALKOLSÜZ İÇKİ İÇTİK'

“Marmaris'te Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tatil için 2-3 günlüğüne gidilmişti. Ben de heyetteydim. Akın İpek de orada Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Gül ve ailesi, Akın İpek'e ait olan Angel/S Peninsula isimli otelinde tatil için bulunuyordu. Hep beraber orada tatil yaptık. Akın İpek'in yatları vardı. Bu yatlardan biriyle Sisam Adası'na bir tur yaptık. Teknede ben, korumalar, Akın İpek, Tekin İpek, Cumhurbaşkanı Gül ve ailesi vardı. Akın İpek'i tatil ve teknede kaldığımız süreçte tanıdım. Lobi barda alkolsüz içkilerden tükettik. Ankara'ya döndükten sonra İpek Ailesi üyeleriyle resepsiyonlarda bir araya geldik ve kendisi ile özel dini ve benzeri günlerde mesajlaşma şeklinde temasımız oldu.”