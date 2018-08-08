'CHP MYK'dan bugün istifalar gelecek'

İklim Öngel/ Cumhuriyet- CHP ’de muhalefetin topladığı imzalar ve kurultuy konularındaki tartışmalar sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki en önemli adımının MYK değişikliği olduğu konuşuluyor.

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından toplanan MYK’de kurmaylar Kılıçdaroğlu’na istediği zaman görev değişikliğine hazır olduklarına dair mesaj vermişti. Artan parti içi tartışmalar yüzünden kurmaylar bugün kendi iradeleriyle, Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak üzere ve “Genel Başkan’a desteğimiz tamdır” diyerek görevlerinden çekilecekler.

Bu çekilmeleri bekleyen Kılıçdaroğlu’nun yapacağı değişiklikle örgütten tepki çeken bazı isimleri MYK’den alacağı, bazı birimleri birleştireceği ve 17 olan Genel Başkan Yardımcılığı sayısını 12’ye düşüreceği belirtiliyor. Yeni MYK’de yerel seçimlerde belediye başkanlığı hedefi olanlara yer verilmeyebileceği belirtilirken; Seyit Torun, Ünal Çeviköz, Haluk Koç, Faik Öztrak, Gamze İlgezdi’nin görevlerine devam edeceği, yeni görev alabilecek isimler arasında da İstanbul Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hakkı Süha Okay’ın olacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun oluşturucağı yeni MYK için “başarı ve denge MYK”si olacağı yorumu yapılıyor.

Kulisler ise MYK değişimi konusunda da ikiye bölünmüş durumda. Parti içi tartışmalarda tansiyonu düşürmek için Kılıçdaroğlu’nun yenilik yapmasının şart olduğunu savunanlar olduğu gibi, bir kesim de Kılıçdaroğlu döneminde bugüne kadar birçok MYK değişikliğinin yapıldığını, 119 farklı ismin MYK’de yer aldığını belirterek, asıl gerekenin yapısal değişiklikler olduğuna, MYK değişikliğinin çare olmadığına vurgu yapıyor.

CHP ’de Kılıçdaroğlu döneminde kurultay olmadan yapılan ilk değişiklik 2011 genel seçimlerinden sonra, ikincisi ise 2014 yerel seçimlerden sonra gerçekleşti. Kılıçdaroğlu’nun iradesini MYK değişiminden yana kullanması durumunda kendi döneminde MYK 3. kez kurultay olmaksızın değişmiş olacak.