FETÖ, eski CHP Genel Sekreteri Sav’ı da dinlemiş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki (İDB) yapılanmasına ilişkin olarak, aralarında Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı gibi eski istihbarat şube müdürlerinin de yer aldığı 36 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün devletin en mahrem kurumlarında yaptığı yasadışı faaliyetler gözler önüne serildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin İDB’den elde ettikleri bilgileri örgüte aktardığı, bütün bilgileri büyük bir havuzda topladıkları belirtilerek şöyle denildi:

“Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır. Örgütün ‘istihbarat ağı ya da gücü’ konusunda en önemli konu ise Fethullah Gülen’in sahip olduğu arşivdir. Bu yasadışı arşivde, örgütün yasadışı adli ve önleme dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam dinleme kayıtları, kamu personeline yönelik fişlemeler ile örgütle teması olan öğrencilerin ve ailelerinin bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca siyasiler, bürokratlar, gazeteciler işadamlarıyla ilgili yasadışı elde edilen görüntü, ses gibi kayıtlar da bu arşivde tutulmaktadır.”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminde İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmek için binaya gidenler arasında bulunan eski emniyet müdürü Lokman Kırcılı’nın, yayımlanan sıkıyönetim bildirisinde imzası bulunan Tuğgeneral Mehmet Partigöç’le o gece irtibatı olduğu da ortaya çıktı. Kırcılı’nın darbe girişimi sırasında şüphelilerden Zeki Taşkın’a “İrtibatta olduğumuz bir generalimiz var. Asker gelecek, kapıları açacak” dediği belirtildi.

Sav’ın telefonu dinlenmiş

İstihbarat Dairesi için Hindistan’dan alınan ortam dinleme programının eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın telefonuna yerleştirildiği, Sav’ın dinlendiği de iddianamede yer aldı. Şüphelilerden Volkan Göçer ifadesinde, 2009’un Nisan ayında Veli Özdemir, Ahmet Canik ve İDB’nin dışarıdan hizmet alımı yaptığı Soner isimli bir mühendis ile Hindistan’a gittiklerini, 20 bin dolar karşılığı 50 adet Nokia N95 model telefon ve symbian işletim sistemlerine yüklenebilen program satın aldıklarını anlattı. Ortam dinlemenin yapıldığı programların yüklendiğini tahmin ettiği bu telefonların il emniyet müdürlüklerindeki istihbarat şube müdürlüklerine gönderildiğini söyleyen Göçer, şöyle konuştu:

“Benden kurum içi dahili telefonların dinlenebilmesi için program yazmam istendi. Bunu 2 ayrı sistemde yapabildim. Ancak tüm telefonlara entegre edemedim. Hindistan’dan getirilen program uzaktan telefonlara yüklenemedi. Ancak hedef işletim sistemi symbian olan telefonları ele geçirmek vasıtasıyla kablo aracılığıyla dosya atarak yüklenebildi ve anlık ortam dinlemesi yapılabildi. Ortam dinlemesi yapacak olan numara telefona tanımlandı, tanımlanan telefondan program yüklü olan telefon arandığında sistem devreye girdi. Bir gün Veli Özdemir beni çağırarak ‘ Önder Sav’ın telefonunda kriz çıktı’, ‘nereye gidersen git kendine iş bul’ dedi. Bu sertifikalı programın Önder Sav’ın programına nasıl yerleştirildiğini bilmiyorum.”

Vakit yayımlamıştı

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın, 2008’de dönemin Bolu valisi ve eski CHP Milletvekili Ali Serindağ ile makamında yaptığı 44 dakikalık görüşme, Vakit gazetesinde yayımlanmıştı. Konuşmayı haberleştiren Aslan Değirmenci ile Vakit’in Ankara Temsilcisi Serdar Arseven, konuşmaları Sav’ın cep telefonunu açık unutması nedeniyle elde ettiklerini açıklamıştı. Sav ise yaptığı açıklamada, haber çıkmasının ardından hayretler içinde kaldığını belirterek, “Devletin güvenlik güçlerine sızmış bir şebekenin işi olduğu kanaatindeyim. O şebeke bizi teknolojik olanakları kullanarak dinledi. Daha önce de dinlenildiğimden şüphe ediyordum” demişti. Deniz Baykal’a ilişkin kaset görüntüleri de habervaktim.com’da yayımlanmıştı.

MİT'ÇİNİN YEĞENİNE TAKİPSİZLİK

Savcılık, iddianamede süphelilerden Ahmet Canik hakkında “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından takipsizlik kararı verdi. MİT Hukuk Müşaviri Ulvi Canik’in yeğeni olduğu öğrenilen Ahmet Canik’e takipsizlik kararı verilmesi soru işaretlerine neden oldu. İddianamede, Canik’in birçok FETÖ toplantısına katıldığı anlatıldı. Ahmet Canik de ifadesinde, Burak Açıkalın’ın Yıldız’da bulunan evine gittiklerini, namaz kılıp Fethullah Gülen’in kitaplarını okuyup sohbet ettiklerini itiraf etti.