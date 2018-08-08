'Sıra şimdi AKP yönetiminde' dedi tarih verdi!

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan’ın mesajı ve AK Parti’nin değişim kongresi" başlıklı yazısında Erdoğan'ın önce hükümet sisteminde ardından AKP'de değişime gittiğini ve "Erdoğan’ın hem hükümetin, hem partinin başında olması önemli bir şans" olduğunu söyledi.

Selvi, "Yenilenme sırası şimdi 18 Ağustos’ta AK Parti yönetiminde, ardından yerel yönetimlerde." dedi.

ABDULKADİR SELVİ'NİN BUGÜNKÜ ERDOĞAN'I ÖVDÜĞÜ YAZISI ŞÖYLE

AK Parti, 18 Ağustos’ta siyasi hayatının önemli kilometre taşlarından birini oluşturacak bir kongre yapacak.

AK Parti her seçim kampanyasında ve kongrede bir temayı ön plana çıkarıyor. 24 Haziran seçimlerinde “Vakit Türkiye vakti” demişlerdi. Kongrede ise “millet bir, hedef bir” diyecekler. Böylece iki tema birbirini tamamlıyor. AK Parti yöneticilerine neden böyle bir seçim yapıldığını sorduğumda, “Türkiye’nin iç bütünlüğünü sağlama konusunda bir engel kalmadı. Dışarıdan gelecek saldırılara karşı da birlik ve beraberlik vurgusunu ön plana çıkarma gereği duyduk” karşılığını aldım.

AK Parti 18 Ağustos’ta “değişim kongresi”ni gerçekleştirecek. Seçimlere giderken milletvekili listelerinin yüzde 48’ini değiştirdi. Bakanlar Kurulu’nda ise 16 bakandan sadece dördü bir önceki kabinede yer alan isimlerden oldu. Böylece kabinenin yüzde 75’i yenilendi. Bunda AK Parti’nin milletvekili sayısının kritik bir sınırda olmasının da etkisi var elbette ki ama yine de köklü değişim yaşandı. Değişim trendi Meclis grubunda da kendini hissettirdi. Beş grup başkanvekilinin üçü değişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a göre kongre sonrası parti yönetiminin yarısı yenilenecek. AK Parti yönetimi değişimden ziyade yenilenmeyi kullanmayı tercih ediyor. “Yenilenme AK Parti’nin olmazsa olmazı” diyorlar.

DEĞİŞİM, DEĞİŞİM, DEĞİŞİM

AK Parti, 17 yaşında bir parti. Bunun getirdiği bir yorgunluk ve eskimişlik olabilir. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı’na döndüğü 21 Mayıs 2017 tarihli kurultayda metal yorgunluğundan söz etmişti. Bunun ilk tezahürünü Kadir Topbaş ve Melih Gökçek’in de aralarında bulunduğu bir grup belediye başkanının değişiminde gördük. Onları sırayla milletvekilleri, bakanlar ve Meclis grup yönetimindeki değişim izledi. Yenilenme sırası şimdi 18 Ağustos’ta AK Parti yönetiminde, ardından yerel yönetimlerde.

Erdoğan, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” ilkesinden hareket ediyor. Kurucu lideri olarak partiyi kendi kontrolünde değiştiriyor. Özal bunu gerçekleştiremediği için ANAP yaşayamadı. Bizde siyaset lider eksenli yapılıyor. Halk değişimi liderden bekliyor. Lider değişimi gerçekleştirdiği zaman partisi yaşıyor ama parti kendini yenilemeyi başaramazsa bu kez millet değişimi sandıkta yapıyor. O nedenle Erdoğan’ın yaptığı değişikliklere sadece kadro yenilenmesi olarak bakmak yanlış olur. Erdoğan, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçerek sistemi değiştirdi, şimdi de AK Parti’yi yeniliyor.

ERDOĞAN KONGRE KONUŞMASI

CHP olağanüstü kurultay tartışmaları ile boğuşurken, İYİ Parti istifalarla sarsılırken Erdoğan, Türkiye’yi dönüştürdü. Yeni bir hükümet sistemi ortaya çıkardı. Şimdi bu sisteme göre partisini yeniliyor. Ardından sıra yerel yönetimlere gelecek. AK Parti, büyük kongreden sonra Afyon’da milletvekilleriyle yeni dönemin ilk kampını yapacak. Daha önce ekim sonu kasım başında yapılan kamp, yerel seçimler nedeniyle eylül ayına çekildi. Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları’nın kongresinde, “2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz” dedi. Muhalefet kendi iç sorunlarıyla boğuşurken Erdoğan, şimdiden yerel seçim çalışmalarını başlattı.

Başkanlık sisteminin kendine özgü bir yapısı var. Parlamenter sistemden geldiğimiz için, taşların yerine oturması biraz zaman alacak. Milletvekilleriyle, bakanlar ve hükümetle AK Parti arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gerekiyor. Burada lider olarak Erdoğan’ın hem hükümetin, hem partinin başında olması önemli bir şans.

Yeni bir Türkiye, yeni bir siyaseti gerektiriyor. AK Parti, başkanlık sisteminin ilk kurultayını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurultay konuşmasında yeni dönemin kodlarını vermesi bekleniyor. AK Parti yöneticilerinden, “Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına şimdiden bir mim koy” diye uyaranlar oldu.

“Şimdiden merak etmeye başladım” desem yeridir.