121 general ve amirale atama: Dikkat çeken detay

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.

Kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişiklikleri kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.



Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.

METİN TEMEL AYNI GÖREVDE

Kara Kuvvetleri Komutanlığında ataması yapılan isimler arasında 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını aşkışlayan CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin 'apoletini sökeceğim' dediği 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel yer aldı. Yüksek Askeri Şura kararları ile orgeneralliğe terfi eden Temel, bulunduğu göreve yeniden atandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin bastırılmasına önemli rol üstlenen Genelkurmay GNPP Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.