Devlet Arşivleri Başkanlığı'na o isim atandı

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci ve 3’üncü maddeleri uyarınca Prof. Dr. Uğur Ünal atandı.

Daha önce de Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Uğur Ünal, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1999-2006 yılları arasında araştırma görevlisi, 2006-2009 yılları arasında öğretim görevlisi, 2009-2010 yılları arasında yardımcı doçent doktor, 2010-2012 yılları arasında da doçent doktor olarak görev yaptı. Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde “Türk Yenileşme Tarihi”, “Osmanlı Paleografyası”, “Osmanlı Diplomatikası”, “Türk Eğitim Tarihi” ve “Osmanlı Devleti Dış Politikası” derslerini veren Ünal, 5 Ocak 2012 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Yakınçağ Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları bulunan Ünal’ın Osmanlı Devleti’nin askeri sistemi, eğitim kurumları ve yenileşme dönemi ıslahatları üzerine 10 kitabı, yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunuyor. İngilizce bilen Ünal evli ve üç çocuk babası.