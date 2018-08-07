Belediye başkanı tasarruf için makam aracını iade etti

DHA - Antalya’nın Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, tasarruf amacıyla belediyenin kiraladığı makam aracını iade etti. Makam aracı olarak kullanacağı otomobili, kendisi satın alan Başkan Gül, yakıt parasını ödeyeceğini de söyledi.

‘ÜLKEMİZİN BUNA İHTİYACI VARDI’

CHP’li Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını açıklamasının ardından, belediye tarafından kiralanan makam aracını iade ederek, parasını ödeyip otomobil satın aldı. Başkan Gül, otomobilin yakıt parasını da kendisinin karşılayacağını kaydetti.

“Ülkemizin de buna ihtiyacı vardı” diyen Gül, “1995 yılında belediye başkanıyken, ‘Makam araçlarımızı bırakalım’ diye bir açıklamam olmuştu. O 5 yıllık dönemde makam aracımı kullanmamıştım. Bakan Bey ilk tasarruf tedbirlerini de belediyelerden başlattı. Ben de örnek olmak üzere, bunu başlattım. Aracımı kendim satın aldım. Yakıtını kendim koyuyorum. Bunun Türkiye’ye örnek olması lazım” dedi.

‘BAŞKAN YARDIMCILARI, SAAT 17.00’DEN SONRA MAKAM ARACI KULLANMAYACAK’

“Milyon liralık araçlara binme gibi lüksleri” olamayacağını söyleyen Gül, “Benim zaten hiç olmadı. 1994 yılında belediye başkanlığı dönemimde eski bir Mercedes vardı. Burada durdu. Yeniden seçildiğim zaman yeni 2005 model bir araç vardı. O burada durdu. Ama benim kullandığım kiralık bir minibüstü. Ben onu da tasarruf tedbirlerinde bıraktım. Daire müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımız da saat 17.00’den sonra makam araçlarını hiç kullanmayacak” diye konuştu.

‘O TÜR ARAÇLARLA CİRİT ATMAMIZ DOĞRU DEĞİL’

Halka örnek olmak istediklerini belirten Gül, “Halk burada sıkıntı çekerken bizim o tür makam araçlarıyla gece gündüz cirit atmamızın çok doğru olduğunu düşünmedik. Kemer Belediyesi olarak, ben de Belediye Başkanı Mustafa Gül olarak buna karar verdik. Bundan sonra kendi aracımla yakıtımı da kendim koyarak görevimi yapmaya devam edeceğim” dedi.