AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak Afrin'de düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi aldı.
2 Mart 2018 01:14
Erdoğan'dan 2 isme Afrin telefonu
Afrin'den 8 şehit, 13 yaralı haberinin gelmesinin ardından yurtdışında bulunan Erdoğan, Akar ve Soylu'yu aradı.
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Afrin şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oldu
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