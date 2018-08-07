Erdem: Mücadelemiz Faşo ağalarla

Hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınarak 29 Haziran'da tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Kemal Sunal tartışmalarına katılarak, "Hepimiz Kibar Feyzo'yuz. Mücadelemiz Faşo ağalarla" mesajını gönderdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekli Ali Öztunç, Eren Edem'i Silivri Cezevi'nde ziyaret ederek görüştü. Öztunç aracılığıyla mesaj göndererek, "gayet iyi olduğunu" belirten Erdem, AKP'li yazar Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal filmlerini hedef alan açıklamalarının yol açtığı tartışmaya gönderme yaparak, "Kibar Feyzo gibiyim" dedi.

Erdem'in Ali Öztunç'un not kağıdına yazdığı mesaj şöyle:

Gayet iyiyim. Kibar Feyzo gibiyim. Bir yandaş Kemal Sunal'a laf etmiş. Ne o Feyzo'nun Maho ağanın saltanatını yıkması zoruna mı gitti? Hepimiz Kibar Feyzo'yuz. Mücadelemiz Faşo ağalarla...