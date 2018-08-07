CHP, Kaz Dağları'ndaki kıyımı Meclis'e taşıdı

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması talebiyle 14 soru yöneltti.

Sorularında Kazdağlarında altın arama faaliyetleri kapsamında bölgede yaşanan sorunları ve ocakların çevreye yarattığı tahribatı gündeme getiren Ensar Aytekin, “Kazdağları yalnızca Körfezin yaşam alanı değil, ülkenin en önemli oksijen alanıdır. Bu stratejik alan sırf toprağın altındaki altını yabancı şirketlere peşkeş çekmek için ilkel yöntemlerle alt üst edilmektedir. Başta Enerji Bakanlığı olmak üzere, Çevre bakanlığı ve tüm bürokrasiye Kazdağlarındaki katliamı hatırlatmak istedik. Bu yöre deprem yöresidir, aktif faylar vardır. Yapılan ocakların cehennem çukurları hiçbir tedbir almadan gelişi güzel bırakılmaktadır. Kütahya’da yaşanan deprem sonrası cehennem çukurlarının duvarları çökmüş ve tehdit tüm yöre halkını etkilemiştir. Balıkesir ve özellikle de Kazdağları bölgesinde yaşananlardan ders alınmadığı ortadadır.

Doğayı termik santrallerle, Heslerle, altın madenleriyle katledenler bilmelidir ki Kazdağları sahipsiz değildir. Mitolojide Tanrılar Dağı olarak anılan Kazdağları Türkmen’lerden, Yörüklere nice insana yurt olmuştur. Bu doğanın kel tepelere dönüştürülmesi doğaya karşı işlenen bir insanlık suçudur. Bu katliamlara karşı her platformda konuşmaya,mücadele etmeye, katliamı yapanları her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Sorularımızın cevaplarına bağlı olarak da araştırma önergesi vereceğiz” İfadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in sorduğu sorular şöyle:

1-3213 sayılı Maden Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne verilen maden ruhsatının yıllara göre dağılımı nedir? Ağustos 2018 tarihi itibariyle ülkemizde altın ruhsatı verilen maden ocağı sayısı nedir? İllere göre dağılımı nedir? Bu şirketlerden kaçı aktif olarak altın ocağı işletmektedir?

2-Anayasanın 56.maddesinde yer alan “sağlıklı çevre devletin görevidir” hükmü çerçevesinde Kazdağlarında faaliyet gösteren altın arama şirketlerinin çevreye verebileceği olası zararlar saptanmış mıdır? Bu zararlara ilişkin hangi tedbirler alınmıştır? Geri dönülemez zarar tanımı göz önüne alınmakta mıdır?

3-Bir kilometre karelik bir alan için altın aramada kullanılan ortalama siyanürün miktarı nedir? Kapalı ortamlarda kullanılacağı ifade edilen siyanürle altın üretiminde maden şirketleri ve bakanlığınız ne gibi tedbirler alınmıştır?

4-Maden havzalarında yer alan ve kamuoyunca “cehennem çukuru” olarak adlandırılan kimyasal artık havuzlarındaki maddenin içeriği nedir? Bu maddelerin insan sağlığına zararları nelerdir?

5-Kazdağları olarak bilinen Çanakkale’ye bağlı Ayvacık, Bayramiç, Yenice ilçeleri ve Balıkesir’e bağlı Edremit ilçesinde yer alan hangi yerlerde, hangi köy ve mahallelerde, hangi maden arama izinleri, ruhsatları, hangi şirketlere verilmiştir? Anılan bu yerlerde, hangi projeler vardır?

6-Kazdağları bölgesinde kaç tane HES ve Termik Santral projesi vardır? Termik santrallerin çekeceği su miktarı nedir? Ve bu su hangi kaynaklardan alınacaktır?

7-Kazdağları bölgesinde yapılması planlanan Çırpılar ve Kovancı Köyleri civarındaki Termik Santralin bırakacağı kül ne kadar olarak hesaplanmıştır? Bu külün doğaya zarar vermeden tahliyesi için bir çalışmanız var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

8-HES ve maden ocakları projesi kapsamında Balıkesir il sınırları içerisinde yerleşim yerleri boşaltılacak mıdır? Boşaltılacaksa bu yerleşim yerleri hangileridir? Bu yerleşim yerlerinde kaç nüfus yaşamaktadır? Tarım yapılan alan miktarı ve hayvan sayısı nedir?

9-Ülke genelinde 2011-2018 arası konusu maden arama olan kaç ÇED olumsuz raporu verilmiştir? Bu rapora rağmen, faaliyet sürdüren maden ocağı ve şirketi var mıdır?

10-Balıkesir’e bağlı İvrindi ilçesinde yapılması planlanan maden ocağının, ruhsat verilen alanı metrekare olarak nedir? İhaleyi hangi şirket, hangi bedelle almıştır? Aynı maden ocağı için kaç ton su harcanması öngörülmektedir? Çıkarılacak madenin işlenmesinde yapılması gereken kimyasal havuz nereye kurulacaktır? Kurulacak havuz için alınan tedbirler nelerdir?

11-MTA’nın Kazdağları bölgesini haritalandırıp, özel şirketlere parselasyon bazında ihaleye çıkarttığı, kiraladığı ve sattığı yerler var mıdır? Varsa bunlar nerelerdir?

12-Ülkemizin 2011-2018 döneminde yıllar itibariyle altın üretim miktarı nedir?

13-Kazdağları aktif fay hatları üzerindeyken, maden arama çalışmaları kapsamında jeoloji mühendisleri tarafından fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Olası bir depremde, ocakta ve art bölgesinde, kimyasal havuzlarında yaşanacak yıkım ve sızıntı ile ilgili tedbirler alınmış mıdır? Alınmışsa bu tedbirler nelerdir?

14-Maden arama izinleri hangi gerekçeyle Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır? Cumhurbaşkanlığında konuyla ilgili uzman personel var mıdır?