Eren Erdem'e 'Alevi dedesi' yasağı devam ediyor

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem'in Alevi Dedesi ile sohbet etme hakkı bir kez daha reddedildi.

CHP’li Eren Erdem’in, cezaevinde din görevlisi ile görüşme hakkı kapsamında istediği ‘Alevi dedesi ile görüşme’ talebinin bir kez daha reddedildiği öğrenildi.

Alevilerden Erdem'e uygulanan inanç tecritine tepki!

Konuyu CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Yarkadaş; "Arkadaşımız CHP PM Üyesi Eren Erdem'in yasa gereği kullanmak istediği Alevi Dedesi ile sohbet etme hakkı, bakanlıkça bir kez daha reddedildi. Eren'e 'Görüşmek istediğin kişi ziyaretçin olarak gelebilir' denildi. Bu tavır, Aleviliğin hala bir inanç olarak görülmediğinin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.