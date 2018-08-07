Akit yazarı: Hepimiz Berat Albayrak'ız; demir leblebiyiz

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, ekonomide son yaşanan gelişmeleri kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında “Hepimiz Berat Albayrak’ız! Demir leblebiyiz yani… Bizi yemeğe kalkanların dişlerini söker, o besleme gırtlaklarına gömeriz!” ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz’ın bugün“Sıradaki Berat Albayrak” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Altın uçuyoooo diye ellerini ovuşturuyorlar!

Dolar çıldırdı diye zafer çığlıkları atıyorlar!

Ekonominin dümenine geçen Berat Albayrak başarısız olsun diye kırk takla atıyorlar!

Peki sebep?

Berat Albayrak’ın Exeter devşirmesi olmaması mı?

Boynunda IMF ve uluslararası kredilendirme kuruluşlarının tasması olmaması mı?

MI6, CIA, BND kumandalı olmaması mı?

Başkan Erdoğan’ın Kabil’lerinden biri olmaması mı?

Hatta durun, durun…

Yoksa asıl meseleleri Berat Albayrak’ın altının ıslak olmaması mı?

Hadi amaaaa…

Şantaj montaj malzemeleri olsaydı şimdiye kadar Berat Albayrak’a istedikleri her şeyi “kuzu kuzu” yaptırırlardı.

Demek ki Berat Albayrak sonuna kadar temiz…

Açığı yok, kimseye borcu yok, minneti yok, gizlisi yok, saklısı yok…

Amerikan çakalları için hiç de kullanışlı biri değil yani…

E peki ne olacak şimdi?

Kalem fahişelerinin “Dolar gidiyeaaah” diye tribünlerden tezahürat yaptığı IMF terörüne, uluslararası kredilendirme kuruluşlarının terörüne, Amerika’nın “papaz” bahanesiyle icat ettiği “yaptırım” terörüne karşı Berat Albayrak nasıl iş yapacak?

İşte amaçları da bu zaten… Kendini dünya ekonomisinin tanrısı olarak görenlerin amacı gürültü çıkararak, sıkıntı vererek, Berat Albayrak’ı iş göremez hale getirmek.

Papaz bahane, hedef şahane anlayacağınız!

Amerika’nın, IMF’nin, uluslararası kredilendirme kuruluşlarının, Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa Birliği ülkelerinin, Amerika’nın Ortadoğu eyaleti İsrail’in hep birlikte sahneledikleri bu terör oyununda hedef Türkiye, hedef Başkan Erdoğan, hedef Erdoğan’ın sadık çevresi…

Papaz bahanesiyle yaptırımlar uygulamalarının, piyasa dengeleriyle oynayarak ekonomik açıdan köşeye sıkıştırmalarının, “Türk ekonomisi batıyor” diye algı operasyonları yapmalarının yegâne nedeni, Türkiye’deki yatırımların köküne kibrit suyu dökmek…

Böylelikle kendilerine muhtaç hale düşürmek…

Türkiye’yi yeniden IMF mandası haline getirmek…

Uluslararası kredilendirme kuruluşlarının spekülatif oyunları sonucu dağılan “kumdan kale” gibi dağıtıvermek…

7 Şubat MİT operasyonunu, Gezi Kalkışmasını, Kobani Kalkışmasını, Çukur terörünü, 17-25 Aralık’ı, 15 Temmuz darbe girişimini, dolar operasyonunu düşünün… Amerika’nın bu son yaptırım kararları, Türkiye’ye operasyon çeken üst aklın ürünü…

Reis, her seferinde Allah’ın yardımı, milletinin desteğiyle bu şer aklı ters köşe etmeyi başardı!

Yine başaracak…

Bu yüzden içimizdeki yüksek manevra kabiliyetli “kalem fahişelerine” tavsiyem, dereyi görmeden paçaları sıvamayın!

Hemen şer muhalefete yarayacak köşesiz cümleler kurarak, üst akla yeşil yakmayın…

Kapalı kapılar ardında dış istihbarat servisleriyle pişpirik oynamaya kalkışmayın!

Bir kısım FETÖ iti kafeslerinden salıverilmiş olabilir. Lakin unutmayın ki biz, kuduz itlerin başıboş dolaştığı bu sokaklarda değneksiz değiliz!

Allah’ın izni, inayetiyle her birinin hakkından geliriz!

Malımızla, canımızla…

Aklımızla, fikrimizle…

Dilimizle, kalemimizle…

Bu hainlere karşı ölümüne direneceğiz!

Berat Albayrak’ı da bu firavunlara yem edecek değiliz!

Topunuz gelin!

Elinizden geleni ardınıza koymayın!

Tüy kadar hafif gelirsiniz bize!

Hepimiz Berat Albayrak’ız! Demir leblebiyiz yani…

Bizi yemeğe kalkanların dişlerini söker, o besleme gırtlaklarına gömeriz!

Deneyin bakalım bizi yemek öyle kolay mı?

Canımızla, malımızla liderimiz Erdoğan’ın bu şer güçlere karşı verdiği mücadelede dimdik yanındayız!

15 Temmuz’da hiçbir şey görmediniz yani…