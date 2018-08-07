'ABD ile ön mutabakat' teyit edilmedi iddiası!

Dışişleri Bakanlığı, dün gece doların 5.42 seviyelerine yükseldiği sırada ortaya atılan ‘ABD’yle ön mutabakat sağlandı’ iddiasını doğrulamadı. Dünya gazetesinin haberi göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu haberleri teyit etmediklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Pastör Brunson gerilimini gerekçe göstererek Türkiye’den iki bakana yaptırım kararı almasının ardından dolar yükselişe geçmiş, dün de gece saatlerinde anlık olarak 5.42’ye kadar yükselip sonrasında 5.20’lerde seyretmişti.

Tam da bu saatlerde, Türkiye’den bir heyetin iki gün içinde ABD’ye gideceği ve bazı konularda ön mutabakat sağlandığı yönünde bir haber yayımlanmış ve dolar 5.20’nin altına düşmüştü. Ancak bu iddia Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmezken, ABD’den de bir açıklama gelmiş değil. (Kaynak: Dünya)