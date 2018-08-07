İYİ Parti'de kritik istifa!

İYİ Parti'de dün kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un istifalarına bugün bir yenisi daha eklendi. İyi Parti kurucu ve Genel İdare Kurulu üyesi emekli Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz 'da partisinden istifa etti.

Eryılmaz istifa kararı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarınıda yok etmişlerdir.Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim"



"ŞAHSİ İKBAL DEĞİL MİLLETİN İKBALİ DÜŞÜNÜLMELİYDİ"

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde FETÖ'cülerin açtığı ateş ile yaralanan gazi Mehmet Fatih Eryılmaz yaptığı yazılı açıklamasında istifasını ve gerekçelerini anlattı. Yaptığı tüm itiraz ve eleştirilerin parti yetkilileri tarafından "doğru söylüyorsun, altına imza atarız ancak şimdi zamanı değil" denilerek oyalandığını belirten Eryılmaz,"O beklenen zamanın gelmesi için Partinin ana siyasetinin, strateji ve söylemlerinin Partinin yetkili kurullarında belirlenmesi için çalışmak gerekirken, parti yetkili kurullarında bulunanların ekserisi kendi yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli kararlılığı göstermemiştir. Kendi yetki ve sorumluluk alanlarında bir fikir beyan etmeyi dahi genel başkanla ayrı düşmek ihtimali olarak değerlendirenler bunu siyasi ikballeri için bir tehlike olarak görmüşlerdir. Bu tavırsızlık parti içinde iyiniyetlileri yetkisiz ve yalnız bir hale getirirken kifayetsiz muhterisleri şahsi ikballeri için kazan kazan işbirliğiyle örgütlü bir hale getirmiştir. Halbuki burada düşünülmesi gereken kendi şahsi ikballeri değil, milletin ikbali olmalıydı" dedi.

"AHLAKLI VE İLKELİ SİYASET YAPMAK İMKANSIZ"

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Mehmet Fatih Eryılmaz "Coğrafyamızın bu kadar ısındığı bir dönemde milletin önüne bir alternatif koymak, milli bir tercih inşa etmek için yola çıktığını iddia edenlerin önce kendi ortaya koydukları ilkelere sadık olmak zorundadırlar. Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarınıda yok etmişlerdir. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim"diye konuştu.

DAHA ÖNCEDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurmuş ve açıklamayı daha sonra yapacağını belirtmişti.