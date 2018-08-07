Haydar Baş’ın yurt dışına çıkması yasaklandı

Haydar Baş'ın yurt dışına çıkışı da yasaklandı. Karara ilişkin Haydar Baş cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mahkeme, eski müridi ve ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attırdığı suçlamasıyla yargılanan ve hakkında ‘Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılan Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Eraslan'ın hekim olan karısı Meral Eraslan, mahkemede “Cemaat yapılanması içerisinde sömürülen sadece biz değiliz. Bu yapılanma içinde bizim gibi başkalarına da senetler imzalatılıyor.” dedi.

BAŞ VE AVUKATININ MALLARINA TEDBİR KONDU

Haydar Baş’ın yanısıra avukatı Lütfullah Önder adına kayıtlı gayrimenkullere de tedbir konuldu.

HAYDAR BAŞ 15 YILLA YARGILANIYOR

Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında ‘zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2’şer yıl 6’şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HAYDAR BAŞ İLK DURUŞMADA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Aralık 2016 tarihinde yapılan ilk duruşmaya katılan Haydar Baş, maddi durumu kötüleşen şikayetçi Mustafa Eraslan’a borç para verdiğini savunarak, “Mustafa Eraslan’ın teklifi ile ortaklığımız söz konusu oldu. Kendisine 20 milyon dolar vermek suretiyle destek oldum. 5 milyon dolarını bana o yıl içinde ödedi. Kayseri’de fabrika kurduk, 30 milyon lira destek çıktık. Daha sonra bana ödemelerde aksaklık olduğunu fark ettim. Birinci sınıf malzeme kullanmak yerine 4-5. sınıf malzeme kullandığı için pazarlamasında sıkıntı yaşandığını anladım. 2010 yılında 1’er milyonluk 20 adet dolar senedi aldım. Bunlardan 5’i ödenmesi nedeni ile iade edildi. Borcunu ödemeyince tasarrufun iptali davası açtım” demişti.

Baş, “Ben 14 yıl boyunca bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmış bir ilim adamıyım. Benim böyle işlerle ne gibi bir işim olabilir” diye savunma yapmıştı.