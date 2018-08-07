Yandaş yazar: ABD ile yeni kriz yaşanabilir

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı yaptırım krizine yeni bir kriz ekleneceğini iddia etti.

Barlas, ABD'nin İran'a yönelik olarak başlattığı yaptırımlara "Türkiye'nin uyma derecesine bağlı krizler daha da zorlayabilir" dedi.

ABD yönetimi İran'a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümününü dün uygulamaya başladı.

Ambargo kapsamında, İran'ın ABD doları ile ticaret yapmasının önüne geçilerek, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ticaretine darbe vurulmakla kalmayıp İran'ın, otomotiv yedek parça ticareti de sınırlandırılacak.

Barlas'ın "Uluslararası ilişkiler dünyasında şimdi bir maganda var" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

Donald Trump'ın kural tanımaz davranışları ve uluslararası ilişkileri krize sokan kararları sade biz Türklerin değil tüm dünyalıların yaşamlarında olumsuz yansımalar göstermekte... Mesela İran'a karşı başlattığı yaptırımlar Avrupa Birliği ülkelerinin de öfkeli tepkisine sebep oldu. Kendinden önceki ABD başkanlarının imzaladığı bütün anlaşmaları yok sayan Trump, Çin medyasında yayınlanan bir yoruma göre "Bir sokak kabadayısı gibi davranıp, haraç ve gözdağı ile sokak dövüşü yapıyor."

Bizi de zorladı

Zaten kırılgan bir dönemden geçen dünya ekonomisi Trump'ın "Önce Amerika" diyerek başlattığı ticaret savaşları ve korumacılık politikası ile sürekli kriz ortamına sokuldu. Bu ortamın bize yansıması akaryakıt fiyatlarındaki tırmanış sonucu dış ödemeler dengemizin bozulması ve dolar fiyatının tırmanması şeklinde oldu. Sonuçta sade borçlu şirketler değil, tüm ekonomi şimdi yeniden yapılanma ihtiyacı duyuyor.

Yeni bir kriz

Ajan-papaz Brunson krizi dolayısıyla zaten zor günler geçiren Türk-Amerikan ilişkilerini, şimdi İran'a karşı başlatılan ABD yaptırımlarına Türkiye'nin uyma derecesine bağlı krizler daha da zorlayabilir. 16 Ocak 2016'da ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi tek başına çeken Trump, şimdi sade İran'ı değil AB'yi de karşısına almış bulunuyor.

AB karşı çıkıyor

AB dışişleri bakanlarının dün yayınladıkları bildiride ABD'nin çekilme kararından ve yaptırımları devreye sokmasından derin esef duyulduğu belirtilerek, "AB hukuku ve BMGüvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmalarıkoruma konusunda kararlıyız" denildi. Yaptırımlardan etkilenebilecek AB menşeli şirketlerikoruma amacıyla güncellenmiş AB "Engelleme Mevzuatı"nın yarından itibaren devreye sokulacağı vurgulandı.