CHP'de muhalifler ısrarcı

İKLİM ÖNGEL/ CUMHURİYET- CHP’de haftalardır sonucunun ne olacağı beklenen kurultay tartışmalarında resmi olarak son nokta kondu.

İmzaları inceleyen genel merkez muhaliflerin geçerli imza sayısının 569’da kaldığını bildirdi. Buna göre, muhalifler olağanüstü kurultay için 622’yi bulamazken, yakın zamanda kurultay olmayacağı netleşti. Ancak Muharrem İnce ve ekibinin siyaseten ısrarını sürdüreceği belirtiliyor.

Geçen perşembe ellerindeki imzaları genel merkeze teslim eden muhalifler sayıyı 630 olarak açıklamış, aynı gün ilk incelemeyi yapan parti yönetimi ise delege olmayanları, mükerrerleri, fotokopileri ayıkladıklarında detaylı inceleme için ellerinde 605 belge kaldığı kaydetmişti. Genel merkez perşembe akşamından itibaren dün dahil 4 gün boyunca imzaları detaylı olarak analiz etti. 605 üzerinden bir kez daha; delege olmayanlar, istifalar, sahte evrak ve mükerrerler incelendi. Analiz sonucunda geri çekilen imzalar da toplamdan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre; 5 beyanname ‘’gündem farklılığı’’ nedeniyle iptal edildi. Buna göre inceleme 600 belge üzerinden yapıldı. Toplamda 31 kişinin imzasını çektiği belirtilirken, muhaliflerin geçerli imza sayısı 569’da kaldı. Bu durumda muhalifler olağanüstü kurultay için gerekli olan 622 imzaya ulaşamadı.

İsteyen inceleyebilecek

Genel merkezden yapılan açıklamada, tüm belgelerin “şeffaflık ilkesi’’ gereğince; Parti Meclisi’ne (PM), milletvekillerine, örgüt başkanlarına ve basın mensuplarına inceleme için açık olduğu kaydedildi. Edinilen bilgiyle göre, genel merkezin farklı illerden gönderilen 4 whatsapp görüntüsünü, muhatabı olmaksınızın telefonla arama yaparak tasdikleyen Ankara’daki bir noter hakkında da suç duyurusunda bulunacak.

60 PM üyesinden imza verenlerin sayısı ise 12’de kaldı. Bu isimler şöyle:

Gaye Usluer, Emre Çam, Erdal Aksünger, Hakkı Süha Okay, Bülent Ecevit Tatlıdil, Mehmet Ali Çelebi, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Yaşar Seyman, Ali Şeker, Selin Sayek Böke ve Necati Yılmaz. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri; Öncü Özbay, Gonca Yelda Orhan, Erdoğan Kılıç, Emrah Arslan.

144 milletvekilinden de kurultay için 7’si imza verdi. İmza veren isimler şöyle: Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltaca, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy.

Resmi imza toplama işleminin ikinci haftasında Kılıçdaroğlu’na destek icin 129 milletvekili arasında ismi duyulan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın haftasonu ‘’imza atacakları’’na dair basın toplantı düzenleyecekleri duyulmuş ancak iki isim basın toplantısından vazgeçmişti. Edinilen bilgiye göre; söz konusu iki isimle birlikte Uşak Milletvekili Özkan Yalım da imza atanlar arasında yer aldı ancak bu üç isin daha sonra imzalarını geri çekti.

Kılıçdaroğlu’na destek için imza veren 129 milletvekili arasında bulunan Denizli Milletvekili Kazım Arslan da kurultay için imza vermemesine karşın dün sosyalmedyadan yaptığı açıklamada kurultay çağırısında bulundu. Arslan’ın ili Denizli’den 14 delegenin 13’ü imza verenler arasına yer alırken, CHP’nin 3 Denizli milletvekili imza vermemişti.

‘Çağrı yapmayacak’

Muhalifler tüzüğe uygun sayıyı bulamazken, bu aşamadan sonra kurultayın toplaması için geriye tek seçenek olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrı yapması kalıyor. Ancak genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı yapmayacağı, imza tartışmalarının hemen ardından yerel seçimlere yöneleceği ve çalışmaları hızlandıracağı konusunda ısrarlı.

Çağrı heyetinden jet yanıt: Sayılarla oynanıyor, ısrarlıyız

CHP’li muhaliflerin oluşturduğu çağrı heyeti sayının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı. Yeterli sayıda imza teslim edildiğinin savunulduğu açıklamada, kurultayı yapmamak için sayılarla oynandığı belirtildi. Yerel seçimlerin gerekçe gösterilmesinin gerçekle bağdaşmadığı ve bunun bir bahane olduğunun belirtildiği açıklamada, “24 Haziran seçim sonuçları sadece bugünün değil, CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğinin eseridir. Hal böyleyken CHP’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Mevcut MYK’nin değiştirilmesi sorunların bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Bugün Türkiye’de yeni bir siyasete, yeni bir muhalefet biçimine olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclis’i de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir’’ denildi.

Olağanüstü kurultay talebinin sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir talep olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bir çığlıktır. Atanmış değil, seçilmiş delegelerimizin yarıdan çok fazlası olağanüstü kurultay talep etmektedirler. CHP’yi umut bağlayan milyonlarca seçmen “Değişim ve Umut” talebini desteklemektedir.” Açıklamada eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmek üzere Tüzük Kurultayı ve Program Kurultayı için de somut takvim istenildi.

‘Vazgeçmeyeceğiz’

Açıklamada bundan sonrasi için de kurultay talebinin son bulmayacağına ilişkin ipucu verilerek, “Bu tarihi sorumluluğu bugün olduğu gibi yarın da üstleneceğimizi ve üzerimize düşeni yapacağız”ifadeleri kullanıldı.

MYK ile veda toplantısı

Kurultay tartışmasının resmen sona ermesiyle genel merkezin kısa süre kalan yerel seçimlere odaklanması planlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun kamuoyu önünde yaşanan ve zaman zaman sertleşen kurultay tartışmalarında parti içi tansiyonu düşürmek için A takımı olan MYK’de köklü değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Buna göre yarın toplanacak MYK’de kurmaylar Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak için görevlerinden çekilecekler. En son 3-4 Şubat kurultayının ardından şekillenen MYK’nin son toplantısında Kılıçdaoğlu’nun da bir teşekkür konuşması yapacağı belirtiliyor. Yeniden oluşturulacak MYK için ise “denge MYK”si tanımı kullanılıyor.

İmzacılardan eylem

24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce’ye destek verenler, Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi istemiyle oturma eylemi başlatmış, ancak bu eylem aynı günün akşamında sona ermiş ve devamı gelmemişti. İkinci eylem ise delegelerin oluşturduğu “irade” grubu adı altında ve kurultay talebi ile örgütlendi. Ancak genel merkez önündeki oturma eylemi de yaklaşık 10 kişi ile sınırlı kaldı. Grubu temsilen konuşan Bitlis kurultay delegesi Veysi Uyanık, verdikleri imzalara sahip çıkmak için eylemi başlattıklarını belirterek, ‘’Velev ki bizim 15 imzamız eksik, İYİ Parti’ye seçime girmeleri için 15 milletvekili gönderen Genel Başkanımız üçün beşin hesabını yaparsa takdirini kamuoyuna bırakıyorum’’ dedi. Delegelerin genel merkez önünde oluşturduğu “irade” grubunun yanı sıra sosyal medyadan da “haydi CHP’li eyleme” etiketi açıldı.