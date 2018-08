'CHP'de rekor sayıda delege değişim istiyor'

Ekrem Kerem Oktay'ın açıklaması şu şekilde:

CHP Genel Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada imza sayısının 569 olduğu ifade edildi. Bunu bir an doğru kabul edelim. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez 569 delege Kurultay talebinde bulunuyor. Bu bir rekordur. Seçilmiş delegelerin yüzde 51'i Kurultay istiyor demektir. CHP Genel Merkezi ve Sayın yöneticilerimiz meselenin bir sayı meselesi olmadığını kabul etmek zorundadır.

Ülkemizin yönetim şekli değişti. Bildiğimiz parlamenter rejim ortadan kalktı. Türkiye bugün bir demokrasi olmaktan uzaklaştı. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Partilerin esas sahibi örgütü ile birlikte seçmenleridir, halktır. Halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Milyonlarca insan 16 Nisan ve 24 Haziran'da demokrasiyi korumak için canla başla mücadele ettiler. Sandıkların başında durdular. Medya blokajlarını ve ambargolarını aştılar. İş yapma biçimindeki sorunlar, modern teknik ve imkanları kullanmaktaki başarısızlık, organizasyondaki bozukluklar gibi türlü sebeplerle CHP bu enerjiye, bu fedakarlıklara yaraşan bir performans ortaya koyamadı.

Milletvekili seçiminde sadece yüzde 22 oy alabildik. Seçmenimizin yaşadığı hayal kırıklığını anlamamız, bize yönelik haklı eleştirilerini duymamız gerekiyor. CHPliler daha iyi çalışan, daha becerikli, daha çağdaş ve disiplinli bir parti istiyor. Kısaca CHPliler güvenecekleri, oylarını emanet edebilecekleri bir CHP istiyor. Kurultay yabancı bir yer değil, partimizin en yüksek karar organıdır. Bu karar organında toplanmamız, demokratik süreçlerle yeni dönemin yol haritasını çıkartmamız lazım. Halkın sesine kulak vermezsek yerel seçimlerde halkın karşısına çıkamayız. CHP'nin değerli yöneticileri biliniz ki halk şunu soruyor:

"Kendi delegelerinin karşısına çıkamayanlar, bizim karşımıza nasıl çıkacak?" Bu soruya cevap vermek zorundayız. Salt mevzuata dayanan bir takım ifadelerle karşı karşıya olduğumuz bu önemli sorunu aşamayız. Siyasetçilerin, milletvekillerinin ve CHP yöneticilerinin tarihe ve bu ülkeye karşı sorumlulukları vardır. CHP çok daha başarılı olmak, iktidar hedefiyle yola devam etmek, Türkiye'de demokrasiyi savunmak ve yerleştirmek zorundadır. Demokratik ilkeleri yok sayarak bunu başaramayız. CHP Türkiye'de çağdaş, çoğulcu, katılımcı demokrasinin simgesidir. Bugün bu ilkeleri sembolize eden bir parti sıradanlaşamaz, anti demokratik uygulamalar ile partiler arasında herhangi bir parti olma bataklığına saplanamaz. Kendimize yakışanı yapmamız gerekiyor.CHP Atatürk ilkelerine ve sosyal demokrasinin evrensel değerlerine gönülden inanan insanların partisidir. Başarısızlığı kabul etmek, bunu normalleştirmek bize yakışmaz. Ortak aklı ve yeni yol haritasını çıkartmamız gerekirken delege hesabına düşmek bizim partimize haksızlıktır. Bugünkü yönetimin güvenoyu alma ihtiyacı da ortadadır. "Delegelerimizden oy alamayız, seçilemeyiz, o yüzden bu makamda oturamayız" demek hiçbir CHP yöneticisine yakışmaz. O sebeple ben inanıyorum ki her CHP yöneticisi de bir an önce Kurultay yapılmasını istiyordur. İnanıyorum ki Sayın Genel Başkanımız gereken değerlendirmeyi yapacak seçmenlerimizin ve halkın taleplerine kulak verecek, CHP'nin daha fazla sorun yaşamasına, seçmenleriyle yaşadığı temsil krizinin büyümesine izin vermeyecek, bir an önce Kurultay'ı toplayacaktır.

Ekrem Kerem Oktay, Ankara Kurultay Delegesi.