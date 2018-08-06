CHP'den açıklama: Karşıyız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, “İdam cezasıyla ilgili teklifi Meclis’e sunacağız” açıklamasını değerlendirdi.

Teklif için milletvekillerinin üçte birinin imzasının gerektiğini belirten Özgür Özel, “Anayasa diyor ki, üye tam sayısının 3’te 1’i bunu teklif edebiliyor. Sayın Destici’nin bunu teklif edebilmek için 199 milletvekili imzasına daha ihtiyacı var” dedi.

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‘İDAM GELİRSE HAPİSHANELERDE BULUNANLARA UYGULANMAYACAK’

CHP’nin, idam cezasına karşı olduğunu kaydeden Özel, “Hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık” diye konuştu.

‘İDAM CEZASINDAN KURTULMAK DEMOKRASİLERDE KAZANIMDIR’

İdam cezasının kaldırılmasını kazanım olarak nitelendiren Özel, “Geleceğe yönelik bir şey konuşuluyor ama vatandaşta farklı bir algı yaratılarak günlük siyasete alet ediliyor. İdamdan kurtulmak, gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır. Bu kazanımı Türkiye, hem de tam bir mutabakatla elde etmişken Türkiye’yi her alanda olduğu gibi bu alanda da geriye düşürecek bir tartışmayı doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.