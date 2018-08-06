Kılıçdaroğlu: Türkiye savruluyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada son günlerde sürekli yükselen Dolar ve Euro'yu gündemine aldı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Türk Lirası'nı dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerine yer verdi.

Dolardan rekor üstüne rekor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kamu ihalelerinin dolar karşılığında garantilerle yapıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Tek adam rejiminde; köprü ihalesi yaparlar dolarla, otoyol ihalesi yaparlar dolarla, köprüden ve otoyoldan geçiş ücretleri dolarla, havalimanı ihalesi yaparlar dolarla, baraj ihalesi yaparlar dolarla, şehir hastaneleri ihalesi yaparlar dolarla, kira garantileri verirler dolarla, nükleer santralin üreteceği elektriğe garanti verirler dolarla, elektrik üretimi yapan santrallere doğalgaz satarlar dolarla… Bunları yapanlar diyorlar ki ‘biz yerli ve milliyiz. ‘Türk Lirası’nı dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…” ifadelerini kullandı.