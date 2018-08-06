Saadet Partisi 'Kongre' haberini yalanladı

''Partimiz gündeminde bir kongre meselesi olmadığı gibi kongreden kaçma veya gerçeklerle yüzleşmeme gibi bir durum da söz konusu değildir. ''

Saadet Partisi bir açıklama yaparak medyada yer alan, “Saadet Partisi kongresini yerel seçimler sonrasına erteledi” haberini yalanladı.

Açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki, Saadet Partisi’nin yasal mevzuat gereği kongre zamanı henüz gelmemiştir. Bu itibarla gündeminde kongre konusu olmadığı gibi herhangi bir erteleme de söz konusu değildir” denilerek şunlar belirtildi:

“Partimiz, seçimlerin hemen ardından bütün teşkilatları ve yetkili organları ile kapsamlı bir seçim değerlendirme süreci yürütmektedir. Bu değerlendirmelerde de herhangi bir kongre talebi gündeme gelmemiştir. Bu itibarla partimiz gündeminde bir kongre meselesi olmadığı gibi kongreden kaçma veya gerçeklerle yüzleşmeme gibi bir durum da söz konusu değildir. Partimiz, önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir şekilde girmek için gerekli hazırlık çalışmalarına devam etmektedir.”