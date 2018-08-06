CHP'li Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye'de 6 milyon 327 bin işsiz bulunduğunu belirterek, 2.5 milyon gencin ise ne eğitimde ne istihdamda olduğunu söyledi.

DHA - 19 Avrupa ülkesinin nüfusunun, Türkiye'deki işsizlerin nüfusundan az olduğunu ifade eden Beko, işsizliğin azalmasına yönelik çözüm önerilerini de sıraladı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda, Türkiye'deki işsizlik oranlarına dair basın toplantısı düzenledi. Ülkede gerçek işsizlik oranının yüzde 17.3 olduğunu belirten Kani Beko, sendikaların tespitlerine göre işsizlerin sayısının 5 milyon 872 bini bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) içinde en yüksek dördüncü işsizlik oranına sahip ülke konumunda bulunduğunu söyleyen Beko, işsizlikle ilgili verileri açıkladı.

Beko, "Ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı 2.5 milyonu aştı, oranı ise oranı yüzde 21.3. Kentsel genç işsizliği yüzde 19. Kadın işsizliği yüzde 12.6, genç kadın işsizlik oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Kentsel genç kadın işsizliği oranı ise yüzde 25" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu yılın şubat ayı verilerini de paylaşan Beko, "Şubat verilerine göre ise ülkemizde 6 milyon 327 bin işsiz var. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır. Türkiye'deki işsiz sayısı, devletin resmi rakamlarına göre ise 6 milyon 327 bin" diye konuştu.

'SOSYAL BİR CİNAYET'

Ülkedeki işsizliğin sosyal bir cinayet olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Askerden gelen binlerce gencimiz, maalesef işverenlerle pazarlık yapmak zorunda kalıyor. Emeklilik yaşı 65 olduğundan dolayı, emekli olma umudu olmadığı için ve asgari ücret de geçinebileceği bir standartta olmadığı için, gençlerimiz işverenlere 'Sigortamı yatırma, vergi ve prim ücretlerini de bana ver' diyerek tehlikeli bir pazarlık yapmak durumunda kalıyor. Geleceğin sahibi olan gençlerimizi bu hale getirenler utanmalıdır. Hükümet aklını başına almalı, ülkemizi kendi dünya görüşü ve dar bir ekibin menfaatleri doğrultusunda dizayn etmekle uğraşmaktan bir an önce vazgeçerek, halkın gerçek sorunlarına yoğunlaşmalıdır" dedi.

Hükümetin bu halinin, gençlerin geleceğe dair umutlarını kararttığını vurguluyan Beko, sadece işsizlik nedeniyle bile intihar vakalarının hızla arttığını ifade etti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI

CHP'li vekil Beko, çözüm önerilerini sıraladı. 'İşbaşında eğitim' adı altında çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyleyen Beko, haftalık çalışma süresinin gelir kaybı olmaksızın 375 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırının ise 90 saate düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Kamu istihdamının artırılması, güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu dile getiren Beko, güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmesi gerektiğini belirtti.

Beko, kamu taşeron işçilerinin kamu işçisi olarak kadroya alınması önerisinde bulunurken, ayrıca sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımının güvence altına alınmasının önemine de değindi. Beko, 19 Avrupa ülkesinin nüfusunun, Türkiye'deki işsizlerin nüfusundan az olduğunu belirterek açıklamasını sonlandırdı.