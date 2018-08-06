6 Ağustos 2018 15:59

Fethi Yaşar'ın acı günü

Fethi Yaşar'ın acı günü
Yenimahalle Belediye Başkanı CHP'li Fethi Yaşar'ın ağabeyi hayatını kaybetti.
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Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı CHP'li Fethi Yaşar'ın ağabeyi Ahmet Yaşar hayatını kaybetti.

 

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