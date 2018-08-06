Kılıçdaroğlu için imza veren vekil de kurultay istedi

GERÇEK GÜNDEM - CHP'de yaşanan Olağanüstü Kurultay sürecinde geçtiğimiz günlerde 129 vekil Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparak kurultay istemediklerini bildiren bildiriye imza atmıştı.

129 vekil: 'Kurultay istemiyoruz'

İŞTE O VEKİLLERİN LİSTESİ





129 vekil arasında yer alan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada kısa sürede kurultayın toplanması çağrısında bulundu.



CHP'li Kazım Arslan'ın kurultay mesajı şöyle:



"Gelinen noktada CHP Kurultayı mutlaka yapılmalıdır.Toplanan imzalar yeterli olmasa bile,daha önce 604 imzayı getirin kurultayı yapalım diyen Genel Merkezimizin hukuken yeterli sayı az olsa bile,siyaseten daha fazla tartışmaya meydan vermeyerek kısa sürede kurultayı toplamalıdır."





CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan