Abdül Batur'dan Kılıçdaroğlu'na davet

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı projesinin açılış töreni ve gündeme dair görüşmeler için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur seçim vaatlerinden biri olan Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı Projesi’ni açılış töreni ve parti içi yaşanan olaylar ve gündeme dair konular ile ilgili görüşmelerde bulunmak amacı ile CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat ile birlikte CHP genel merkezine giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Batur, ‘büyüyen ve gelişen Narlıdere’nin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan bu projemizin açılışını eğer uygun görürlerse 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı kutladığımız günde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştirmek istiyoruz’ dedi.

Kılıçdaroğlu ile gündeme dair görüştü

CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşmede Başkan Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na projenin geçmişi ve detaylarını aktaran bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum ’da projenin tamamının Narlıdere Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Batur, Demokrasi Meydanının projesi tamamlandığında, açık alanda gölgelikli oturma alanları, kafe ve dinlence alanları ve kapalı alanda yeraltı Otoparkı, Avm, ticari alanlar, depo ve mal girişi gibi alanlar bulunacağını, yer altı otoparkı ile Narlıdere’nin en büyük sorunlarından biri olan otopark sorununun ortadan kaldırılmasına planladıklarını ifade etti.

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşmenin bir kısmında ise sırasında parti içi yaşanan olaylar konuşuldu.

Başkan Batur; 15 yılı aşkın bir süredir Narlıdere’nin merkezinde açık alan ve aktivite alanı ihtiyacını karşılayan Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanımızın yeni proje ile birlikte daha geniş bir alanda yeni modern yüzüyle Narlıderelilerle buluşturmayı amaçlayan projemizin açılış töreninde genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birlikte gerçekleştirmek istiyoruz ve bu konuda genel başkanımızı davet ettik. Kendisi de davetimizi son derece olumlu karşıladı” dedi.