CHP'de tüzük kurultayı öncesi önemli toplantı

ANKA - 9-10 Mart’ta Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacak 19. Olağanüstü Kurultay öncesinde tüzük taslağı, parti organlarının değerlendirmesine sunulacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla yarın saat 11.00’de parti genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, hazırlanan tüzük taslağı ele alınacak.

İşte CHP'nin tüzük taslağının tam metni

CHP’nin tüzük taslağında, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin düzenleme dikkat çekiyor. Buna göre, cumhurbaşkanı adayı, üyelerin katılımıyla yapılan “ön seçim”, delegelerin katılımıyla yapılan “aday yoklaması” ve yetkili organların karar aldığı “merkez yoklaması”nın yanı sıra tüm seçmenlerin katılımıyla yapılacak “seçmen yoklaması” yöntemlerinden biriyle belirlenecek. Taslağa göre, yöntemin ne olacağına PM tarafından karar verilecek.

Taslakta, parti üyesi tanımında da, “parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen” ve “partiye sadece gönül bağıyla bağlı olup destek vermek isteyen” şeklinde ayrıma gidildi. Bu bağlamda, “üye” ve “destekçi üye” tanımı yapıldı.

Mevcut tüzükte, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) tüm üyeleri PM üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilirken, taslakta PM’ye de MYK’ya üye seçme hakkı tanınıyor.