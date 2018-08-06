Kılıçdaroğlu'ndan hastane ziyareti sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte, geçirdiği beyin felci sonucu sevk edildiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu ziyaret etti.



Rahatsızlık geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Morali yerinde, iyi. Umarım en kısa sürede iyileşir. Hekim arkadaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz. Arkadaşımız umarım parlamentodaki görevine dönmüş olur." dedi.

KURULTAY SORUSUNA YANITSIZ VERMEDİ

Kılıçdaroğlu kurultay süreciyle ilgili sorulan sorulara ise yanıt vermedi.