'Ülkemizdeki işsizlerin sayısı 19 Avrupa ülkesinden fazla'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenledi.

İşsizlik rakamlarını paylaşan Beko, "İşsizlik rakamları sosyal bir cinayettir' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun düzenlediği basın toplantısına, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Emekli-Sen MYK üyesi Haldun Sulanç, Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Kadir Altanhan, Emekli-Sen Balçova Şube Başkanı Ercan Çınarlı, Rumeli Göçmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Gürol Türkmentepe, Sosyal-İş MYK üyesi Müfit Ereş, Sosyal-İş Balçova Şube Başkanı Yunus Taş, DİSK Kadın Kolları’nın yanı sıra çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi katıldı. Beko, politikacıların gündeminin halkın gündemiyle örtüşmediğini ve işsizliğin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti.

İşsizlik rakamları endişe veriyor

İşsizlik rakamları verilerini paylaşan Beko, Türkiye’deki işsiz sayısını 5 milyon 872 bin olarak verdi. Kani Beko’nun verdiği işsizlik rakamları:

-OECD içinde en yüksek dördüncü işsizlik Türkiye’de

-Gerçek işsiz sayısı 5 milyon 872 bin

-Ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı 2,5 milyonu aştı, oranı ise oranı yüzde 21,3.

-Kentsel genç işsizliği yüzde 19,

-Kadın işsizliği yüzde 12,6, genç kadın işsizlik oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Kentsel genç kadın işsizliği oranı ise yüzde 25,

-Yükseköğrenim işsizliği yüzde 10,9

-Dar tanımlı standart işsizlik yüzde 9,6’ya düşmüş olmasına rağmen, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 10,3 olarak gerçekleşti ve bir

önceki aya göre 0,4 puan artış gösterdi.

-Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 103 bin artarak 3 milyon 188 binden 3 milyon 291 bine yükseldi.

-Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 12,2 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği 17,9 olarak

gerçekleşti.

-TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu’nun Şubat verilerine göre ise ülkemizde 6 milyon 327 bin işsiz var. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır.

İşsizlik sosyal bir cinayettir

19 Avrupa ülkesinin nüfusunun, Türkiye’deki işsizlerin nüfusundan az olduğunu söyleyen Beko, “Ülkemizdeki işsizlik rakamları bu sorunun sosyal bir cinayet olduğunun ispatıdır. Doğru bir eğitim sistemi ve istihdam politikaları ile, İLO standartlarında çalışma koşulları ile 6 milyon 327 bin kişilik bir nüfus organize edilebilirse, ülkemizdeki sadece işsizlerin sayısı bile 19 Avrupa ülkesinin nüfusundan çoktur. Hükümetin bu gerçeği görmemekte hala neden ısrar ettiğini anlamış değiliz.

Çözüm önerilerini sıraladı

Gençlerin işsizlik nedeniyle umutsuz olduğunu dile getiren Beko, hükümete seslendi.

“Milyonlarca gencimiz işsizlik belası ile intiharın eşiğinde yaşıyorken, yüzbinlerce baba evine ekmek götüremiyorken, emeklilik hayal haline gelmişken; sizler şatafatlı saray düzeninizde nasıl huzurla yaşıyorsunuz?” AKP hükümetinin işsizlik sorununu çözebileceğini düşündüğünü söyleyen Beko, işsizliğe karşı çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

-İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

-“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

-Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

-İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.