'Elektrik şirketleri zammı vurguna çevirmemeli'

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Zamlar zaten vatandaşımızın belini büktü. Şirketler bu zamları fırsat görüp haksızlıklara yol açmamalı. EPDK gerekli denetimleri yapmalı” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, zamlar sonrasında vatandaşların bir vurguna daha maruz kalmaması için uyarılarda bulundu. Akın, elektrik ve doğalgaz tüketim ücretlerine 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere zam yapıldığını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Temmuz ayı içinde saatleri okuyarak Ağustos ayında zamlı tarifeden tahsil etmek vatandaşa yapılan haksızlık ve adaletsizliktir. Elektrik şirketleri zammı vurguna çevirmemelidir. EPDK’nın şirketleri acilen denetlemeli ve vurgunun önüne geçilmeli. Vatandaş zaten bir vurgun yedi. Bir ikincisini de şirketlerden yememeli.”

CHP’li Ahmet Akın, esnafın da yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarından şikayetçi olduğunu, elektrik şirketlerinin fatura üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden vatandaş kadar küçük esnafın da olumsuz etkilendiği ifade etti. Akın, “Temmuz ayında tüketilen faturaya, Ağustos ayından geçerli olmak üzere yapılan zammın Temmuz faturasına yansıtılması haksız kazançtır. Esnaf zaten siftahsız dükkanını kapatıyor. Belini doğrulatamıyor” diye konuştu.