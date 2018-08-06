Bilal Erdoğan'ın arkadaşı, Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Bilal Erdoğan 'ın arkadaşı ve 26'ncı dönem AKP İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız , Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine getirildi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan 'ın ve Beyoğlu Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Misbah Demircan'ın mütevelli heyetinde olduğu Okçular Vakfı'nın başkanı görevinde bulunuyor.

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yıldız'ın özgeçmişi şöyle:

2 Şubat 1971'de Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AKP Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.