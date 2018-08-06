AKP'li Yazıcı'dan 'idam' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkan Mustafa Destici'nin "2 Ekim'de idam cezasını teklifini Meclis'e sunacağız" açıklamasının ardından "Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz" dedi.

Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Yazıcı, kamuoyunda bir süredir tartışılan 'idam cezası talebi' ile ilgili olarak da konuştu.

"İdam cezası, geriye dönüşü olmayan bir cezadır" diyen Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargılama süreçlerinin kaliteli olması lazım. Yoksa çok acı olayları yaşamak kaçınılmaz olur. Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz."

Yazıcı, Erdoğan'ın "İdam konusu Meclis'ten geçerse onaylarım" ifadesiyle ilgili olarak da "Cumhurbaşkanımız bunu söyleyerek aslında güçler ayrılığına dikkat çekiyor" dedi.