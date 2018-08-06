İYİ Parti'de deprem: İstifa ettiler!

Kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan genel başkan, yüzde 7.26 oy alarak dördüncü oldu, kemik oyları yüzde 17.5 olan parti yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dedi.

İstifalar için İYİ Parti'den ilk açıklama

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan İYİ Parti Kurucu Üyeleri Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiklerini açıkladı.

'SERGİLENEN TAVIRLAR KURULTAY'DA DEĞİŞİM OLMAYACAĞINI GÖSTERİYOR'

12 Ağustos'ta kongreye gidecek olan partide Akşener'in genel başkanlığında ısrar etmenin parti içi demokrasinin çalışmadığının göstergesi olduğunu belirten Halaçoğlu, ortak basın açıklamasında şunları söyledi:

"Sergilenen tavırlar Kurultay'da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti'den istifa ediyoruz."

Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü oldu, kemik oyları yüzde 17.5 olan parti de yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dedi.

Partiden geçen ay, genel başkan Meral Akşener'in danışmanı Ali Aydın ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz istifa etmişti.