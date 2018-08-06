'Erdoğan'ın iktidarda kalmasının tek bir yolu var'

Ahval- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olabildiğince kalma çabalarıyla ilgili The Arab Weekly'de Stephen Starr tarafından kaleme alınan makalede, iktidarda kalmasının tek yolunun gençleri elinde tutabilmek olduğu belirtildi.

Yazıda, Erdoğan'ın bir önceki seçimlerde gençlerin yoğun olarak yaşadığı üç büyükşehir kaybettiği hatırlattı ve bu kan kaybının sebebinin sosyal medya platformlarına getirilen yasak olabileceğine dikkat çekildi.

'Erdoğan doları bilerek yükseltiyor'

İşte o yazı:

Yaklaşmakta olan ekonomik krizi aşabilmek için, Erdoğan’ın gençleri yanına çekmesi gerekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve danışmanlarının hiçbir şeyleri yoksa bile, müthiş bir öngörü yetenekleri var.

Erdoğan geçtiğimiz yıl icracı bir başkanlık sistemi getiren referandumdan az bir farkla galip çıktıktan sonra, ortaya çıkan veriler onu ve AKP’yi endişelendirecek nitelikteydi. Erdoğan’ın girdiği ve kazandığı tüm seçimlerde onu ve davasını desteklemiş toplum kesimlerinden, ona destek vermeye en az eğilim gösterenler gençlerdi.

Bu istatistik Erdoğan’ın Türkiye’nin gençlerini kucaklayan bir kampanya başlatmasına neden oldu. Referandumdan sonra meclise seçilme yaşını 25’ten 18’e düşüren bir yasa çıkardı. 20’lı yaşlarının başlarındaki gençleri AKP’nin MKYK’sına aldı.

AKP gençlik kolları kongresine katılanlara “Gençlere emir vermeyeceğiz, onlarla yan yana çalışacağız, Türkiye’de gençlere bizim kadar güvenen başka parti”, yok dedi.

Erdoğan gençlere uzattığı bu elin semeresini de gördü. Geçen ay yapılan seçimlerde bir çok milletvekilliği genç ve teknolojiden anlayan AKP’liye gitti. AKP mesajını gençleri doğrudan muhatap alacak şekilde uyarlayarak, ülkeyi bir kuşak boyunca kontrol edebilecek bir proje başlatıyor.

Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde ilk defa oy kullanan 1.5 milyon seçmen vardı. Bunlar, dükkanlarda sadece en temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 1980 ve 1990’ları yaşamamış yeni bir kuşağın üyeleri.

Bugün 18-20 yaşlarında olan gençler, yaşamlarının çoğunu Erdoğan’ın iktidarda olduğu dönemde geçirmiş bir grup. Türkiye Erdoğan iktidarında fiziksel ve ekonomik olarak dönüştü.

Gençler elbette analarından ve babalarından bugünkü yaşam standartlarının eskiye kıyasla ne kadar iyileşmiş olduğunu duyuyorlar. Bu konuda Erdoğanın da destekçileri de, muhalifleri de hemfikir.

Türkiye’nin gençleri kesintisiz bir ekonomik büyüme ve genişleme döneminde yetiştiler. Peki ekonomi yavaşlayınca ne yapacaklar? Geçtiğimiz on yıl boyunca bollaşmış konut kredileri ve iş olanakları birden bire tükenirse ne olacak? Erdoğan 15 yıllık iktidarı boyunca kendisine meydan okuyan herkesi ve her zorluğu yenmeyi başarmış olabilir ama önümüzdeki günlerde onu ve partisini bir ekonomik belirsizlik dönemi bekliyor.

Enflasyon AKP iktidarı dönemindeki en yüksek seviyeye ulaşarak, %15’i aştı. 18-24 yaş grubundaki işsizlik oranı, ülke ortalamasının, erkeklerde iki, kadınlarda beş katı.

Ankara, İzmir ve İstanbul’un 2017 yılında Erdoğan’ın önerdiği başkanlık sistemine karşı oy verdiğini de akılda tutmakta fayda var. Türkiye’de şehirde yaşan gençlerin sayısı, Erdoğan’ın AKP’yi iktidara taşıdığı yıllara kıyasla arttı. Genç kentlilerin oranı geçtiğimiz 17 yıl boyunca %65’ten %84’e çıktı. Kimbilir, belki de AKP’nin kent merkezlerinde kan kaybetmesinin sebebini YouTube, Twitter ve Wikipedia gibi web sitelerini bir açıp bir kapatmasında aramak gerekiyordur.

Ekonomi durma noktasına gelip de, gençler suçlayacak birilerini aramaya başladıklarında, bu iş gazetecileri, aktivistleri ve “devlet karşıtı” olduğu varsayılan insanları hapse atmaya benzemez. Zira gençler işsizlik ve ekonomik güvencesizlik karşısında en korunmasız durumda olan kesim.

Erdoğan’ın önümüzdeki ekonomik istikrarsızlık döneminde genç insanları yanında tutması gerekiyor. Eğer bunu becerebilirse, Erdoğan’ın partisi on yıllar boyunca iktidarda kalabilir — ki Erdoğan’a ve onun sürüye kattığı genç AKP apparatçıklarına karşı kim bahse girmek ister, bilinmez.

Yine de ekonominin tekerleri çıktıktan sonra, Erdoğan’ın direksiyonda kalıp kalamayacağını göreceğiz.