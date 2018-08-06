CHP'de MYK daraltılacak

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP yönetimi, parti içi muhaliflerin teslim ettiği imzaları 4 gün boyunca analiz etti.

Genel merkezin açıklamasına göre; delege olmayanlar, mükerrerler ve fotokopiler ilk etapta geçerli imzalardan ayrıldığında, geriye 605 imza kaldı. Aradan geçen 4 günde de parti yönetimi imzalar üzerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin sonucunda kendilerine iletilen imzaların geri çekildiğine ilişkin beyannameler de toplamdan çıkarıldı. Genel merkez kaynakları, geri çekenlere ilişkin net rakam vermezken kulislerde, sayının en az 20 en çok 70 olacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor.

Parti yönetiminin bu akşam veya en geç yarın delege olmayanlar, mükerrerler, istifa edenler ve geri çekenlerin sayılarına ilişkin bilgileri ve kurultay olmayacağı yönündeki kararını açıklaması bekleniyor. Seçimlerin ardından yıpranan partinin kurultay konusunu kapatarak bir an önce yerel seçimler için çalışmaya başlayacağı kaydediliyor.

Buna göre, ilk olarak il başkanları, Parti Meclisi (PM) ve Meclis grubu toplantıları yapılacak. Bu toplantılarda seçim sonuçları değerlendirilecek, yerel seçimler için aday önerileri alınmaya başlanacak. Partideki "değişim" talebine karşılık, Kılıçdaroğlu'nun parti içi tansiyonu düşürmek amacıyla ilk adım olarak daha önce işaret ettiği Merkezi Yönetim Kurulu'ndaki (MYK) revizyonu hemen gerçekleştirmesi bekleniyor. Rutin olarak hafta başı yapılan MYK, bu hafta imza sayım döküm işlemi nedeniyle çarşamba gününe alındı. Çarşamba yapılacak toplantının mevcut MYK'yle son toplantı olacağı, kurmayların bu toplantıda Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak amacıyla görevlerinden çekilecekleri belirtiliyor.

MYK DARALTILACAK

Kılıçdaroğlu'nun PM'den belirleyeceği yeni MYK'sini ise bu hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu yeni MYK ile "denge" oluşturacak. Yeni MYK'de yerel seçimlerde belediye başkanlığı hedefi olanlara yer verilmeyebileceği belirtilirken; Seyit Torun, Ünal Çeviköz, Haluk Koç, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi ve Tekin Bingöl'ün yeni MYK'de de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde, görev alabilecekler arasında Oğuz Kaan Salıcı, Gökhan Zeybek, Yunus Emre, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hakkı Süha Okay'ın adı da geçiyor.