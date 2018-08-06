CHP'li Gürer: Önlemler kazadan önce alınmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD’deki yapısal değişikliklerin, kurumda ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Çalışanların yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Gürer, ülkeyi yasa boğan kazalar, yol yapım çalışmalarındaki gecikmeler, ihalelerdeki aksamalar, duran çalışmalar ve düşen hizmet kalitesinin incelenip araştırılması gerektiğini belirtti.

CHP’li Gürer, demiryolları işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Gürer, TCDD’de 60 binin üzerindeki çalışan sayısının 23 binlere kadar düştüğüne dikkat çekti. Kadrolu çalışan sayısının da sürekli azaldığını vurgulayan Gürer, kurumda çalışanların önemli bir bölümünün ise taşeron ve mevsimlik işçilerden oluştuğunu ifade etti.

Demiryollarında makinist olarak görev yapanların da 2012 yılından sonra memur statüsü yerine işçi statüsü ile işe alındıklarını hatırlatan Gürer, makinistlerin çalışma koşullarının oldukça ağır olduğunu söyledi. Gürer, ilgili yasa kapsamında günlük 7.5, haftalık ise 45 saat çalışması gereken makinistlerin, günlük çalışma saatlerinin 15 saati geçtiğini, buna rağmen ülke genelinde bu sistemle çalışan 3 binden fazla makinistin mesai ücreti alamadıklarını ifade etti. Demiryolu çalışanlarının 2008 yılında çıkan bir yasa ile yıpranma payı haklarından da mahrum edildiğini anımsatan Gürer, demiryolu çalışanlarına fiili hizmet süresi zammının geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

Personel sayısındaki azalmaya paralel olarak, kurumun uzmanlık gerektiren pek çok iş ve işlemlerinin özel sektöre ihale edildiğini anlatan Gürer, “Uzmanlık gerektiren işler, ihale edildiği için kurumda sorunlar çoğalmıştır. Yol güvenliği ile ilgili denetimler düne göre çok değişmiştir” diye konuştu.

Demiryollarının ülkemizdeki yolcu ve yük taşımacılığındaki önemine vurgu yapan Gürer, bir yük treninin sefere sokulmasının, 330 kamyon veya TIR, bir yolcu treninin ise 20 otobüs veya 300 otomobilin işlevini görebildiğini ifade etti.

Serbestleşme iştah kabartıyor!

2013 yılında kabul edilen TCDD’nin serbestleştirilmesiyle ilgili kanunun, demiryolu ulaşımının yapısını kökten değiştirdiğine değinen Gürer, son 10 yılda 26 milyar TL kamu yatırımı alan demiryolu ulaştırmasının özel kesimin iştahını kabarttığını, kendi içinde ‘altyapı’ ve ‘taşımacılık’ olarak ikiye ayrılan TCDD’de özelleştirmenin önünün açıldığını ifade etti. Gürer, Avrupa’da daha önce serbestleşme yöntemine giden ülkelerin demiryollarını tekrar devlet bünyesine katmaya çalışırken, Türkiye’de tam tersi bir uygulamaya geçilmesinin devlete ciddi zarar oluşturduğunu vurguladı.

Gürer, şunları söyledi: “TCDD’nin serbestleşmesiyle gelen sorunlar, üniversite mezunu işçilerin memurluğa geçirilmesi veya memurlarla aynı haklardan yararlandırılması, çalışanlara yıpranma payının geri verilmesi gibi konular inceleme ve araştırmaya değerdir. Taşeron ve mevsimlik işçilerin sorunları mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Kapanan istasyonlar ve işletmeler, 60 binlerden 23 binlere düşen çalışan sayısının azalmaya gitme nedenleri, yapım çalışmalarındaki gecikmeler, ihalelerdeki aksamalar, duran/durdurulan çalışmalar, hizmet kalitesi ile ilgili ülke genelindeki yapılanların incelenmesi ve demiryollarının durumunun çok yönlü irdelenip değerlendirilmesi önemli ve yararlı olacaktır.”

Eski uygulamalara geri dönülmeli

Geçen ay Çorlu’da meydana gelen ve 25 yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasının ardından, İzmir’de benzer bir kazanın makinistlerin dikkati sayesinde önlendiğini anımsatan Gürer, “Önlemler kazalardan sonra değil, önce alınmalıdır. Yol denetim ve kontrollerinde eski uygulamalara geri dönülmelidir” dedi.