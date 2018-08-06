İlber Ortaylı'dan ABD - Türkiye krizi yorumu

Habertürk TV'de yayınlanan 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ortaylı, evanjeliklerin ABD kamuoyunda oldukça etkin rol üstlendiğini söyledi.

Kendisi de evanjelik bir papaz olan Brunson'ın çok derin bir kişiliğe benzemediğini; ancak bu tiplerin Anadolu ve Ortadoğu'da oldukça yaygın olduğunu savunan Ortaylı, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak da şunları söyledi:

"İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz. Ne kadar devam eder onu bilmiyorum."