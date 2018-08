İbrahim Kalın, o etkinlikte saz çalıp türkü söyledi

DHA- Cumhurbaşkanlığının hikayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Kırşehir Belediyesi ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen festival için Ankara'dan karayoluyla Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önce Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, Valilik şeref defterini imzalayan Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. İbrahim Kalın burada medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Neşet Ertaş usta ölümünden sonra da bizleri birleştirmektedir. Yüzlerce yıllık Abdal geleneğinin teşkil ettiği Anadolu'da, aynı zamanda, sadece müzikle değil, coğrafyasında da derin izler bırakmış bir usta sanatçıdır. Neşet Ertaş, aynı zamanda eserlerinde, sözlerinde gönlümüze de hitap etmektedir. Neşet Ertaş'ı anlatmak için kelimeler yetmez, Ertaş'ın ortaya koyduğu eserler müzik eseri olmaktan çok, mümtaz eserlere dönüşmüştür. Neşet Ertaş sadece Kırşehir değil, Anadolu'nun tüm diyarlarına mal olmuş bir sanatçıydı. Şarkılarını, sözlerini yürekten söyleyen ender sanatçılardan biriydi. Onun için kelimeler yetmiyor. Onu anlatmak için, onunla yaşamak gerekirdi. Böylesine bir festival düzenlenmesine katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür ediyorum. Artık bu dakikadan sonra bize düşen bu geleneği sürdürüp, yaşatmak ve nesillere aktarmaktır" dedi.

Sadece Kırşehir değil, İç Anadolu Bölgesi'ni temsil edilen festivaller düzenlemek istediklerini belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sadece müzik festivali olarak görmemeli, abdal geleneğinin, bozlak geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir. Her ülkenin kendine özgü müzikleri vardır. Bunlar nasıl evrenselse, Türk müziği de evrenseldir. Dünyada bu kadar savaşın olduğu bir dönemde insanlığın sevgi diline saygıya her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Neşet Ertaş'tan feyiz almaya ihtiyacı vardır. Bu bilinçle, bize düşen görev, bu dönemde böyle bir insana sahip çıkarak, gelecek nesillere bırakmaktır. Bu anma programlarının buna vesile olmasını diliyorum. Bu amaçla yola çıktık. Bu etkinlikleri sadece müzik programı olarak görmemeliyiz. Abdal ve bozlak geleneğinin yaşatılması anlamında bu etkinlikler önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecektir. Üniversitelerimiz de buna katkı koyacaktır. Müzik çevrelerinin kapılarının açılmasını sağlayacaktır. Genç sanatçılarımızın ileri gitmesine nasıl katkı sağlayabiliriz. Müziğimizin hem yerelde, hem de genelde dünya üzerinde yayılmasında gelişmesinde, bu etkinlikler birer vesile olacaktır. Türk müziğinin evrensel bir müzik olduğuna inanıyorum. Çin, İran müzikleri nasıl evrenselse, Türk müziği de o kadar evrenseldir. Hem müzikal yapısıyla, hem icrasıyla, kendine has müzikal sözleriyle, nüanslarıyla evrenseldir. Tüm dünyaya hitap etmektedir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar aynı müzik geleneği devam ediyor. Bunun daha da yaygınlaşması, dünyada Türk müziğini kıymetlendirmektir. Bunları daha iyi seviyeyle götürmek, yeni araştırmalar yapmaya vesile olacaktır."

KALIN'A YÖRESEL ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir Belediyesi'ne geçerek, Başkan Yaşar Bahçeci ile görüştü. Başkan Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a el dokuması kök boyalı seccade, Ahi Evran Külliyesi tablosu ile ceviz, pekmez ve pestilden oluşan Kırşehir yöresel ürünlerini hediye etti. Kalın'a ayrıca 3'üncü Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'un yeşil-beyazlı 40 numaralı forması hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile Kent Parkı gezdi.

KALIN SAZ ÇALIP TÜRKİ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi.

Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi. 3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.