Özgür Özel CHP'nin önceliğini açıkladı

ANKARA (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, siyasi partilerle yürütecekleri temasa ilişkin, “İlk ve en önemli konumuz seçim güvenliği. CHP olarak ‘büyük ağabey’ pozisyonunda değiliz. Dikte eden bir pozisyonda değiliz, dinlemeye, anlatmaya gidiyoruz” dedi.

CHP'den seçim güvenliği hamlesi

Özel, RS FM’de katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla seçim güvenliğini önceleyen ve temaslarına yarın başlayacak heyetle ilgili bilgi verdi.

Hangi partiye oy verirse versin tüm seçmenlerin en çok rahatsız olduğu konunun seçim güvenliği olduğunu ifade eden Özel, “Teklifi yapan AKP ve MHP dışındaki, tüm partilerin görüşlerini almak, yapılacak olan değişikliklerle, seçimde herkesin içinin rahat olacağı biçimde istediğimiz ilave güvenceleri tespit etmek için bir temas komisyonu kuruldu. Seçime girme yeterliliği olan siyasi partilerle temas edeceğiz. Bu partilere iki ilave var; İYİ Parti, 6 ayı doldurmadığı için şu an seçime girme yeterliliği bulunmuyor. Bir de DSP; seçime girme yeterliliğinin hukuksuz şekilde kendisine kaybettirildiğini anlatıyor” diye konuştu.

-“İKTİDAR PARTİSİNE SUNACAĞIZ”-

Siyasi partilerden görüşlerin almasının ardından ortak görüşlerin kamuoyuna açıklanacağını ve iktidar partisine de sunulacağını belirten Özel, “Muhalefetin seçimlere ilişkin şüpheleri varsa ve iktidar çıkardığı yasalarla seçim güvenliğini ihlal ediyorsa, burada demokrasi yoktur. Komisyon, ittifak komisyonu olarak yansıyor; partiler bir temas sağlayacak, ilk ve en önemli konumuz seçim güvenliği. Bunu konuştuktan sonra, başka şeyler de konuşacağız. Konuşacağımız her şey demokrasiye dair, yaklaşmakta olan seçimlerde, seçmenin iradesinin eksiksiz olarak parlamentoya yansımasına dair olacak” dedi.

-İLK TEMAS İYİ PARTİ İLE-

Bu arada, CHP heyeti, ilk olarak yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret edecek. Önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri de diğer siyasi partilerle görüşeceklerini belirten Özel, “CHP olarak ‘büyük ağabey’ pozisyonunda değiliz. Dikte eden bir pozisyonda değiliz, dinlemeye, anlatmaya gidiyoruz. Eşitler arasında bir diplomasi olarak görüyoruz bu temas trafiğini” dedi.