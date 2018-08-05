Tezcan'dan Ünal'a: Hazin çöküş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP eleştirilerine cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Twitter'daki CHP eleştirilerine yine Twitter üzerinden cevap verdi.

Tezcan ''TL tepetaklak olmuş. Döviz ve enflasyon sınır tanımıyor. Yoksulluk sınırı 7.920 TL. Erdoğan’ın gözü hayat pahalılığı altında ezilen halkın yastık altında. Sözcüsü de bu tweetlerle “cambaza bak cambaza” oyunu peşinde. “Seçimden sonra herşey düzelecek” diyenlerin hazin çöküşü...

Dün MHP bugün CHP’nin içişleriyle meşguliyet! Bu ne meraktır Sayın Mahir Ünal? İktidarın işi memleket işleriyle uğraşmaktır, başka partilerin içişleriyle değil. Hani ne oldu 3600 ek gösterge?'' dedi.