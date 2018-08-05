Erdoğan için seyyar hava savunma sistemi

İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir koruma görevlisinin omuzunda duran 'Stinger' tipi hava savunma silahı ise dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunudu. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Erdoğan'ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü. Erdoğan’a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

İHA SALDIRISINA ÖNLEM OLARAK

Önceki gün Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya insansız hava araçlı (İHA) suikast girişimi yapılmasının ardından gelen bu önlemin, insansız hava araçlarından gelebilecek bir saldırıya karşı olabileceği düşünülüyor.